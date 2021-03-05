久違逛市場！她驚呼買4菜竟花430 網嘆：菜市場價格超車了

傳統市場真的是家庭主婦的好朋友嗎？一名女網友日前發文抱怨，表示去了久違的傳統市場買菜，但明明才買4樣食材居然就花了430元，讓她相當納悶，「是我太久沒在傳統市場買菜，還是菜價上漲許多？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，平時習慣去生鮮超市買菜，近日才又去了好久沒去的傳統市場，沒想到光是買了4樣食材就花了430元，「選了最小把的9根油菜花50元、一包筊白筍100元、番茄一顆30元、一隻雞腿250元」。

原PO吃完午餐後再度補充，菜商全都是秤重計價，雖然油菜花吃起來清脆新鮮，但番茄真的非常普通，「雞腿最扯，老闆說是土雞肉一斤300元，結果我媽吃完說這根本不是土雞肉，超級油、肉也不扎實」，她更奉勸到菜市場買菜的網友要慎選攤販，「別像我一樣佛系買菜！」

此文曝光後引起網友討論，「傳統市場我會選擇當季便宜有標上價格的買」、「油菜現在一斤12元，筊白筍一斤90元，牛番茄一斤30元、土雞腿一隻180元，我是賣菜的路過～」、「前幾天在菜市場買雪白菇三包100元，再去全聯發現一包才賣29元，所以現在菜市場不一定比較便宜」、「有些菜市場價格賣得比超市還貴」、「妳去的早市在市場攤販口中是有錢人的菜市場」、「你去的市場價格真的比一般的高一點…（我住那裡不遠處）」。