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女誤食牛肉發文抱怨超商店員 卻反遭網友批評：成分表有寫！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO因民俗信仰而不吃牛肉。示意圖／Ingimage
原PO因民俗信仰而不吃牛肉。示意圖／Ingimage

每個人的飲食習慣皆不盡相同，市面上販售的食品也會於外包裝上標示內容物說明，以免消費者誤食。有網友分享，她在超商買了一個燒肉便當，因不吃牛肉而向店員確認，然而因店員過失而導致他誤食，令他氣憤不已，然而事件曝光後他卻被網友批評「需自省」！

一名網友於《爆料公社》上發文分享，他在超商買了一款「牛角燒肉便當」，並向店員再三確認後還是吃到牛肉，令他十分火大。原來，他在結帳時因看到品項名為「牛角燒肉飯」，便問店員「這是牛肉嗎？」，店員立馬回覆道「這不是牛肉，牛角是店名」，最後當原PO享用時，卻驚覺「嘴裡分明是牛肉的味道啊…」最後她更補上一句「吃牛肉會倒楣」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友吐槽原PO，認為他沒看成分表有錯在先，「沒看清楚也需自省吧，何必怪店員」、「牛角燒肉嗎？包裝下方雪花牛三個字那麼明顯」、「怪店員前為何不怪自己沒看食品成分標示？只能怪自己太容易相信人」、「後面不是有成份標示嗎？」、「所以都要很認真看成分表才不會不小心吃到，靠店員不如靠自己的眼睛比較保險」。

也有網友認為「吃牛會倒楣」的觀念太不可思議，「以前種田人感念牛隻辛苦耕田，而不吃牛的觀念正確，你那個吃牛會倒霉的觀念錯的離譜！」、「吃牛運氣不好，到底有什麼根據？拜託有沒有大師出來提點…」、「算命說我不能吃牛，但我狂吃也沒怎樣，所謂的衰是什麼？自己的路是自己選的」、「並不是牛肉帶給你霉運，而是你吃到牛肉開始做一堆傻事才造成霉運的。這個行為叫做牽拖」。

也有網友出面緩頰，「可以尊重每個人的信念嗎？有人不吃兩條腿，有人不吃豬，為什麼不吃牛要被檢討？」、「有些人吃了真的會發生倒霉的事，屢試不爽，像我爸就不能吃 (務農的小孩)，不過我們小孩吃就沒關係」。

網友貼上照片，表示成分標注得相當清楚。圖擷自爆料公社
網友貼上照片，表示成分標注得相當清楚。圖擷自爆料公社

便當 爆料公社

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