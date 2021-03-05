家長嗆「老師也是服務業！」 引眾怒：拜託自己教

現今教育資源豐富，許多父母對孩子的教育非常重視，標準及要求也越來越高，甚至常因觀念差異槓上老師。有網友分享，日前遇到家長苦口婆心勸告「教育者也是服務業」，令他氣得直呼崩潰。

一名網友於《Dcard》上發文分享，他是一名教育工作者，経常解決孩子、家長們的疑難雜症，但在溝通時也常遇到許多家長的荒唐言行，不禁氣得發文分享。原PO表示，有一名家長向他朋友苦口婆心勸道「你不要覺得自己是教育者，你們也是服務業，你們這些師院窮人家孩子如果想出頭天，就要把我們這些家長服務得心服口服，我們家的孩子我們自己會教，不需要外人來教」，令原PO忍不住直言「雖然不是對我講，但我氣瘋！」

網友紛紛留言表示憤怒，認為這名家長的言論非常不尊重人，「各種不尊重專業欸，這跟去醫院叫醫生開你google到的藥有什麼差別？」、「服務業也太好笑，什麼腦跟什麼邏輯，那叫他付服務費啊」、「那就叫他把小祖宗帶回去供起來啊，我們這些破廟都供養不起」、「師院報到，原地開始哭」、「自己會教拜託帶回去阿，帶來幹嘛」。

也有護理科、醫療系所的網友訴苦，「這跟說醫生、護理師是服務業一樣。你那麼厲害都不要生病，父母都不要出門賺錢，專業無價啊！」、「醫療業更慘，被自己的主管說我們是服務業…」、「全世界都服務業啦，總統也要為民服務所以總統也服務業啦」。