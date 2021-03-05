快訊

獨／勞金局新局長爆黑馬 金管會前主祕掌五兆基金

陳昇證實罹口腔癌 不捨35年髮妻「和夫人還有約定」

家長嗆「老師也是服務業！」 引眾怒：拜託自己教

聯合新聞網 / 綜合報導
許多父母對孩子們的教育十分講究，但也往往因愛子心切而不慎口出惡言。示意圖／Ingimage
許多父母對孩子們的教育十分講究，但也往往因愛子心切而不慎口出惡言。示意圖／Ingimage

現今教育資源豐富，許多父母對孩子的教育非常重視，標準及要求也越來越高，甚至常因觀念差異槓上老師。有網友分享，日前遇到家長苦口婆心勸告「教育者也是服務業」，令他氣得直呼崩潰。

一名網友於《Dcard》上發文分享，他是一名教育工作者，経常解決孩子、家長們的疑難雜症，但在溝通時也常遇到許多家長的荒唐言行，不禁氣得發文分享。原PO表示，有一名家長向他朋友苦口婆心勸道「你不要覺得自己是教育者，你們也是服務業，你們這些師院窮人家孩子如果想出頭天，就要把我們這些家長服務得心服口服，我們家的孩子我們自己會教，不需要外人來教」，令原PO忍不住直言「雖然不是對我講，但我氣瘋！」

網友紛紛留言表示憤怒，認為這名家長的言論非常不尊重人，「各種不尊重專業欸，這跟去醫院叫醫生開你google到的藥有什麼差別？」、「服務業也太好笑，什麼腦跟什麼邏輯，那叫他付服務費啊」、「那就叫他把小祖宗帶回去供起來啊，我們這些破廟都供養不起」、「師院報到，原地開始哭」、「自己會教拜託帶回去阿，帶來幹嘛」。

也有護理科、醫療系所的網友訴苦，「這跟說醫生、護理師是服務業一樣。你那麼厲害都不要生病，父母都不要出門賺錢，專業無價啊！」、「醫療業更慘，被自己的主管說我們是服務業…」、「全世界都服務業啦，總統也要為民服務所以總統也服務業啦」。

護理師 Dcard

延伸閱讀

國中生買30元滷味遭拒 老闆吐苦水：沒利潤寧願不做

神人老媽刀工切出「草莓龍蝦」 隔天再送「櫻桃蜈蚣」網驚艷

王品多樣化品牌你最推薦誰？ 老饕狂推這一家：CP值超高！

「格差婚」真的很困難嗎？ 過來人曝婚姻維繫關鍵

相關新聞

家長嗆「老師也是服務業！」 引眾怒：拜託自己教

現今教育資源豐富，許多父母對孩子的教育非常重視，標準及要求也越來越高，甚至常因觀念差異槓上老師。有網友分享，日前遇到家長苦口婆心勸告，「教育者也是服務業」，令他氣得直呼崩潰。

木棉花「官版當個版」惹怒網 小編脫口：連織蓆販履都釣出來

動畫代理公司木棉花經常在官方臉書粉絲團宣傳動畫配音及周邊活動等消息，熱烈與粉絲互動。然而，近日有許多網友質疑粉專小編分享生活旅遊照，根本是「把官版當個版」，結果另一名小編想發文救援卻意外提油救火，在文中諷刺地說「連織蓆販履都釣出來了」，引起大批網友抨擊。

小學生選班長 他家中開國產車遭競爭者酸「根本不夠看」

每個人在求學時期都會遇到班上選幹部的經驗，許多人都會視為一種榮耀，尤其是當班長，更是威風八面，但有位家長在PTT貼文表示，兒子班上有兩名班長候選人，但其中一人卻是以家中所開的車種來評斷另一人是否有資格競選，讓這名家長訝異地說「國小學生這麼說是玩笑還是價值觀偏差？」

「格差婚」真的很困難嗎？ 過來人曝婚姻維繫關鍵

許多夫妻婚後才發現彼此價值觀差異甚廣，因而離婚收場，令人不慎唏噓。有網友分享，「格差婚，通指雙方差距，大多又以女方條件優於男方的情況較多」，近日熱搜榜上的福原愛夫妻婚變議題，令原PO疑惑道「格差婚是不是真的很困難？」

三人點7碗又加點隔壁攤！ 老闆娘「一舉動」讓他直呼傻眼

台灣的美食遍布全台，豐富多元的傳統小吃、地方特產等，深受民眾喜愛。 有網友分享， 三人一共在攤位點了7樣餐點，因老闆娘沒看清楚，只上了3份主食，又因三人加點了隔壁攤位的餐點，老闆娘竟將劃單直接丟棄，令原PO直呼傻眼。

國中生買30元滷味遭拒 老闆吐苦水：沒利潤寧願不做

許多店家考量到成本及開銷，會訂定低消已確保利潤。有網友分享，去一家老字號滷味店消費時，遇到一名國中生點了兩樣平價食材，並遭老闆拒絕，令他感嘆道「路邊攤也有低消嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。