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木棉花「官版當個版」惹怒網 小編脫口：連織蓆販履都釣出來

聯合新聞網 / 綜合報導
木棉花為日本人氣動漫《鬼滅之刃》動畫代理商。圖／木棉花提供
木棉花為日本人氣動漫《鬼滅之刃》動畫代理商。圖／木棉花提供

動畫代理公司木棉花經常在官方臉書粉絲團宣傳動畫配音及周邊活動等消息，熱烈與粉絲互動。然而，近日有許多網友質疑粉專小編分享生活旅遊照，根本是「把官版當個版」，結果另一名小編想發文救援卻意外提油救火，在文中諷刺地說「連織蓆販履都釣出來了」，引起大批網友抨擊。

木棉花小編「MO哥」昨（4日）下午發文上傳個人COSPLAY的寫真照，引起網友不滿罵到來官網是想看作品資訊，「公器私用？請不要把私人情感用在公司帳號上好嗎！」

面對網友「把官版當個版」的質疑聲浪，另一名小編再度發文回應，「我們都把官版當成自己的親生骨肉在照顧喔～」，豈料文末卻提到「沒想到連織蓆販履的都釣出來了」。「織蓆販履」典故出自於《三國演義》，劉備從小家境貧窮，以編織草蓆、草鞋為生，其中第73回情節提及，曹操聽聞劉備自立稱王，便怒罵劉備為「織蓆小兒」，此後「織蓆販履」便有職業粗俗卑賤之意。

木棉花小編提油救火表示「沒想到連織蓆販履的都釣出來了」，言論引起網友砲轟。圖截自網友留言。
木棉花小編提油救火表示「沒想到連織蓆販履的都釣出來了」，言論引起網友砲轟。圖截自網友留言。

網友發現，原來是有一位屬名「劉備 玄德」的網友加入批評留言，讓許多人認為木棉花小編根本是對他嗆聲。事後，這名「劉備 玄德」網友也轉發回應稱，「織蓆販履之輩是在說我啦，木棉花是說釣到我啦！大家中文太好、反應太大，玄德深感抱歉」。

屬名「劉備 玄德」的網友轉發回應自嘲，「大家中文太好、反應太大，玄德深感抱歉」。圖擷自噗浪。
屬名「劉備 玄德」的網友轉發回應自嘲，「大家中文太好、反應太大，玄德深感抱歉」。圖擷自噗浪。

網上怒罵木棉花小編的文章愈來愈多，質疑木棉花的公關處理相當差勁，眼看批評不斷，木棉花官網刪除該貼文後，於4日晚間8點重新發文並向網友鄭重道歉，內容表示「稍早小編引用不當的詞句及文內語氣部分造成各位粉絲的不適，公司未來會針對此部分加強教育及管理，在這裡真心向各位粉絲說聲對不起」，也承諾未來會持續分享動漫新番及資訊。

木棉花昨晚刪除相關貼文，最後再度發文對相關事件道歉。圖擷自木棉花粉專
木棉花昨晚刪除相關貼文，最後再度發文對相關事件道歉。圖擷自木棉花粉專

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