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小學生選班長 他家中開國產車遭競爭者酸「根本不夠看」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名家長透露兒子班上在選班長，但卻有一名參選的同學私下批評另一人，還用家中開的車種來評斷，讓他聽了很傻眼。 圖／ingimage
一名家長透露兒子班上在選班長，但卻有一名參選的同學私下批評另一人，還用家中開的車種來評斷，讓他聽了很傻眼。 圖／ingimage

每個人在求學時期都會遇到班上選幹部的經驗，許多人都會視為一種榮耀，尤其是當班長，更是威風八面，但有位家長在PTT貼文表示，兒子班上有兩名班長候選人，但其中一人卻是以家中所開的車種來評斷另一人是否有資格競選，讓這名家長訝異地說「國小學生這麼說是玩笑還是價值觀偏差？」

原PO寫道最近各個學校都開學了，他和兒子聊天時得知班上正在選新班長，有兩名候選人競爭角逐，但其中一位卻私底下一直批評另一位候選人家裡開的車，「他家裡只是開Nissan的，我家是Lexus，我怎麼可以輸給他！開Nissan的當班長，根本不夠看吧」，一席話讓原PO聽了超傻眼。

他說自己分不清楚這位同學是開玩笑還是認真的，而且小學生就會分汽車等級實在很厲害，只不過這樣的言論還是讓他驚呼「現在的小學生都這麼成熟嗎？」

貼文一出引起網友熱議，「價值觀的問題，我朋友以前在東區小學教書，學生都在比生日送同學吃甚麼、出國去哪裡玩、家長開什麼車」、「現在的小孩，尤其是私校的很會認車的牌子」、「還好吧，小學生手機不是iPhone都會被酸」、「正常，太多資訊過早解除」、「偏差在哪？小孩只是老實，長大就會改成在心裡瞧不起，以前你天真，只是資訊管道比較少而已，別把小孩當笨蛋」、「耳濡目染，父母大概也是這種性格，慘」。

PTT 開學日

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