「格差婚」真的很困難嗎？ 過來人曝婚姻維繫關鍵

許多夫妻婚後才發現彼此價值觀差異甚廣，因而離婚收場，令人不慎唏噓。有網友分享，「格差婚，通指雙方差距，大多又以女方條件優於男方的情況較多」，近日熱搜榜上的福原愛夫妻婚變議題，令原PO疑惑道「格差婚是不是真的很困難？」

一名網友於《PTT》上發文分享，「『格差婚』這個詞源於日本，也反映了日本淺在的思維，但這樣的觀點，似乎亞洲也說得過去」，原PO也提到「福原愛、江宏傑這對夫妻，剛好在同個職業奮鬥，因此格差婚更容易被放大詮釋」，這也讓他好奇「女生賺得錢遠多於男生，傳出離婚原因是價值觀不同，婚後只能漸行漸遠，是不是格差婚真的很困難啊？」，文章發布後，引起網友熱烈討論。

有過來人點出重點，認為價值觀要力求平衡，才是婚姻長久的關鍵，「彼此價值觀如果不同，本來就很難長久」、「價值觀這種東西太難逆轉了」、「說起來都很容易，但現實往往行不通」、「也許女方親遠嫌男方錢賺不夠，男方親友嫌女方學歷差，看價值觀」。

也有網友表示「大男人主義」也不適合格差婚，「成天想要控制權想大男人的不適合」、「剛好大男人就是不適合」。