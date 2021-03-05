三人點7碗又加點隔壁攤！ 老闆娘「一舉動」讓他直呼傻眼

台灣豐富多元的傳統小吃、地方特產等，深受民眾喜愛。有網友分享，三人一共在攤位點了7樣餐點，因老闆娘沒看清楚，只上了3份主食，又因三人加點了隔壁攤位的餐點，老闆娘竟將劃單直接丟棄，令原PO直呼「太小心眼！」。

一名網友於《爆怨２公社》上發文分享，他日前與弟妹一同至攤位用餐，三人一共點了2碗麻油麵線、1碗滷肉飯、3碗當歸湯及1份麻油米血，等待時因弟弟表示「隔壁排骨很好吃」，便加點了排骨享用。排骨墊肚子後，麵線及滷肉飯也上桌了，但當原PO他們享用完餐點後，米血及湯卻遲遲未上桌。

原PO向老闆娘詢問餐點情況，然而對方卻驚訝表示「你們有點湯和米血嗎？」就在他要求確認菜單時，老闆娘才透露，「我...看你們三個人才點那麼少的東西，還有去隔壁點東西，所以把你們的單子丟垃圾桶了」。對此原PO相當傻眼，最後乾脆直接買單，但仍忍不住問「如果是網友們，你們還會坐下等嗎？」

網友們紛紛留言，認為老闆娘此舉太小心眼，「這店家也太扯了吧...心胸狹窄，看到你們去隔壁點，把你們菜單丟垃圾桶」、「除非這家店的東西非常好吃，要不然就沒有下一次的機會了」、「應該跟隔壁有仇」、「我是不會等啦，聽到都不餓了」、「單子丟了！那就走人吧」、「直接不等了，這態度母湯喔」、「老闆娘吃虧了，這樣也能生存」。

但也有網友詼諧表示，「除非很想吃，不然老闆娘幫忙省錢，哪有錯過的理由呢，還能到下個攤位吃東西」、「老闆娘也算是為你們著想？」、「老闆娘沒計較帶外食就算了吧」。