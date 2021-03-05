國中生買30元滷味遭拒 老闆吐苦水：沒利潤寧願不做

許多店家考量到成本及開銷，會訂定低消已確保利潤。有網友分享，去一家老字號滷味店消費時，遇到一名國中生點了兩樣平價食材，並遭老闆拒絕，令他感嘆道「路邊攤也有低消嗎？」

一名網友於《台中市西屯區 大小事 社團》上發文分享，西屯區有一間飄香二十年的滷味攤，一直以來給人的形象非常和藹可親，不料晚間九點多，原PO買了些滷味準備帶回家享用，卻遇到一名國中生弟弟，他在攤位前猶豫了許久，看了價目表又摸了摸口袋，最後僅夾了兩樣價錢不高的食材給老闆，原PO目測約為30元。

老闆瞧了眼籃子裡的食材，便開口拒絕，並表示「這樣我沒辦法賣，我們店有低消」，但國中生仍不死心的問道「真的不行嗎？」，老闆仍狠心拒絕，並請他去別的地方買。

當國中生頹然離去後，老闆向原PO吐苦水，強調自己「出攤瓦斯要錢，攤位要租金，還需要人工時間親自操作，消費金額不到50元連成本都不夠，還會影響到後面客人時間，所以寧願不做」。最後原PO默默的拿了滷味離去，卻不禁感嘆「也許老闆說得沒錯，但他只是一個小孩，沒必要給他難堪」。

有網友認為老闆的做法十分不妥，「小錢也是錢，這老闆很糟糕」、「今天沒人買，難道老闆就不用店租，不用瓦斯了嗎」、「滷味攤有低消，筆記筆記」、「既然要設定低消那就先貼張公告」、「小有名聲就自以為是，很多老店就是這樣衰敗」、「我也是做生意的，一碗餛飩湯30我們也開火賣...能賣多少就賺多少」、「不聰明，丟了一位未來的客戶」、「心疼那弟弟，人要將心比心」。

但也有人為老闆緩頰，「他有他的成本考量還好吧，出來賣東西就是要賺錢也沒錯呀」、「也希望你站在店家角度想一下，如果我在現場，我會加碼請弟弟吃20元的東西」、「我家也是開小吃，老實說真的不太喜歡只買一點點東西的客人」、「各有各的考量，沒有誰對誰錯」。