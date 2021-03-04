業主幫掃地供吃喝稱「幫我圓家的夢」 貼磚師傅：足感心

這年頭當好人也不行？一位網友在臉書「爆怨公社」po文「抱怨」自己工作的業主，不是因為對方太機車，而是「佛心業主」，施工期間不僅「飲料便當無限供應，連掃地工作都搶著做」，讓網友大讚「上輩子燒到好香」、「真的碰到好人了」。

原po文中表明自己是室內裝潢貼磚師傅，施工的業主不僅在施工期間，每日無限量供應飲料和便當，還幫忙分擔掃地的工作，業主邊掃地嘴邊還一直說「師傅是來幫我圓家的夢，不是來掃地的」，此話讓原po聽了開心也感動，不免要「抱怨」一下工作的業主「足感心」。

po文貼出後，不少網友回應留言「上輩子燒到好香」、「真的碰到好人了，有的業主還要你順便把垃圾帶走咧」、「遇到這個超棒的業主，做起來特別有幹勁！」，有網友則分享自己不好的經驗「我家的跟你相反，每天幾個師父來東摸西摸沒做什事還製造一大堆垃圾，去年6月開始做到過年前做的2266」、「別人的業主都不會讓人失望」，更多網友同理心回應「要我是業主，我應該也會這樣，沒有累過不會知道他們的辛苦」、「遇到這種業主，肯定會更細心做的更完美！」。