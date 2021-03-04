換電池車廂卻蓋上了！女發文求救 網吐槽「還好是女生問」

隨著環保意識逐漸深植民眾日常，許多人將油車換成電動機車，而電動機車主要的動力來源便是電池，為求使用者便利，業者也將換電池站設立在全台各地。但換電站操作偶爾會有狀況，就有網友發文求救，「我電池還沒放進去就蓋後車廂怎麼辦」，引起網友熱烈討論。

一名女網友於《Gogoro Club Taiwan》上發文求救，她在換電池時，一時不慎讓車廂直接蓋了起來，但電池都還沒來得及放進去，令她著急道「緊急求救，我要換電池的時候，結果我把車廂關起來了，我現在應該怎麼辦才好啊？」文章發布後，有好心網友提出解答。

網友提出正確處理方式，「正確應該是按車廂鍵不放，再拿卡片感應不放，直到車廂開啟。座墊關上時，如果手機還在身上，也可以直接用手機開車廂」、「用APP還是可以開啟」、「卡片感應+同時按著開車廂鍵」。

也有網友吐槽原PO，「如果這篇是男生發的話，肯定就被電爆了」、「如果PO文的是男生，結果不一樣」、「我有一次狀況也跟妳一樣，但我不敢PO文」、「控制車廂開關是另一組電池跟大電池無關，是在耍什麼天真」、「上網查不就有了…好險是女生，不然就完了」、「上網查都比妳在這邊等還快…」。

最後原PO也在貼文下方回覆，「謝謝大家救了我」，並成功的給愛車換好電池離開。