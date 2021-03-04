桌球CP爆婚變！ 胡采蘋點出「感情無法支撐」關鍵

「桌球CP」江宏傑、福原愛爆婚變，外界對兩人關係也產生諸多討論。而財經網美胡采蘋也在臉書發表對此事看法，點出兩人關係最終無法支撐的原因，引起網友熱議。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文指出，長遠的關係其實是需要勢均力敵的，無論感情還是工作，夥伴都需要跟你一樣強大或弱小。

她續指，福原愛對江宏傑真的是非常照顧了，搬到台灣、搬到婆家、生養女兒、合拍廣告，「在台灣的廣告幾乎是有小愛就有小傑，她幾乎不會獨自接廣告，也足夠照顧對方的感受了，但這樣仍然不行」。

胡采蘋說，在這樣的關係中，江宏傑自我質疑的壓力會非常大，閃閃發光的妻子讓自己變得更渺小，對方做得再好也沒辦法理解哪裡出錯，關係最終無法支撐，福原愛可能到現在還一頭霧水到底她哪裡做得不對，「其實只是對手跟你沒有勢均力敵而已」。

文章一出，網友們也分享自己的看法，「日本媒體在他們結婚時不看好，說是『格差婚』，很不想承認，可是他們說對了」、「私生活領域的夫妻雙方不需要勢均力敵關係，重要的是有互相體諒、為對方想。一旦一方有人驕傲或自卑了，神仙也難救」、「清官難斷家務事，讓他們自己解決吧！什麼女尊男卑，我覺得也沒這麼簡單」。