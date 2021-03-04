快訊

福原愛親筆喊反省 江宏傑發聲明：感情不會消失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福原愛與高大男搞曖昧 網熱議最震撼外遇名人是他

聯合新聞網 / 綜合報導
江宏傑(左)與福原愛近來婚姻成為焦點。 聯合報資料照片
江宏傑(左)與福原愛近來婚姻成為焦點。 聯合報資料照片

英國查爾斯親王曾經問英國媒體「為何都是報導壞的新聞，能多報導一些好的新聞嗎？」其實媒體也報導很多好的新聞，但一般普羅大眾對八卦、奇聞興趣更大。原本模範夫妻形象的福原愛江宏傑，結婚4年多突然傳出婚變，整個事件雖然撲朔迷離，但已經鬧得沸沸揚揚。有網友就在ptt 發文好奇「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢?」

原po表示，原本大家都以為小愛跟江是模範夫妻，整天放閃代言接不停，結果雙方婚姻卻出現了裂痕，小愛還疑似跟高大男搞曖昧，真的很無奈。話鋒一轉問說，想知道「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢」，應該是「形象越好，外遇才越讓人驚訝吧」，原po還舉例點名「名廚阿基師、台灣之光王建民，還有誰呢？」

網友們在看完貼文後，紛紛熱烈留言回應一面倒的狂推「乙武洋匡」、「乙武洋匡真的滿震撼的」、「乙武無人能超越，本來形象就勵志，發生（外遇）更勵志」、「乙武洋匡讓人訝異的不是外遇，而是外遇『人數』」，有網友說「大樹哥（王建民）絕對第一」、「天下男人，無尾熊」、「運動員不外遇不多留點基因根本浪費，沒資格當運動員」。

更有網友表示「丁允恭能外遇，跌破一堆人眼鏡」、「老虎伍茲當年還蠻震驚的，還有佐佐木希的老公」，當年查爾斯親王與卡蜜拉的外遇事件，更是英國媒體報導的重點。

【相關閱讀】


‧ 外面野花比較香？回顧那些年名人偷吃事件簿

江宏傑 福原愛 江宏傑與福原愛

相關新聞

福原愛與高大男搞曖昧 網熱議最震撼外遇名人是他

英國查爾斯親王曾經問英國媒體「為何都是報導壞的新聞，能多報導一些好的新聞嗎？」其實媒體也報導很多好的新聞，但一般普羅大眾對八卦、奇聞興趣更大。原本模範夫妻形象的福原愛、江宏傑，結婚4年多突然傳出婚變，整個事件雖然撲朔迷離，但已經鬧得沸沸揚揚。有網友就在ptt 發文好奇「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢?」

用外送折價券付款卻缺貨 他回賣場見「滿貨」怒：騙我付原價？

外送平台不只可以外送美食，更可以幫民眾外帶生鮮雜貨。不過，日前有一名網友表示使用「新客5折優惠券」訂購住家附近賣場的食品雜貨，但拿到後卻少了1樣商品，他只好無奈地親自到賣場退換貨，沒想到事後卻驚覺「居然被耍了」，文章曝光後引起網友熱烈討論。

肚子超餓點大薯 她打開後難過直呼「以後不會再點了！」

許多人喜歡享用速食，除了美味、價格便宜、食用方便等，忙碌的通勤族、學生族群使得快餐文化成為日常。有網友分享，因肚子餓點了大份的薯條，但份量卻跟中薯沒兩樣，令她難過直呼「以後不會再點大薯了！」

福原愛遭爆帶高帥男飯店過夜 律師「1理由」曝：判賠機率很高

福原愛與江宏傑長達4年的婚姻告急，2人對外皆稱沒有離婚，但媒體接連爆料男方家人對福原愛語言暴力，她則被拍到在日本跟一名男子同進飯店過夜，原本令人稱羨的桌球CP如今看來格外諷刺。對此，律師李怡貞看了也直呼「判賠機率很高」。

外食族餐費1000元能用幾天？ 網曝真實開銷：物價漲太兇

現代人工作繁忙，許多人會選擇吃外食。一名網友是外食族，一天的餐費就要用到500元，兩天1000元就花完了，於是好奇「住台北的女孩，1000元可以用幾天？」，吸引許多網友討論。

去年就預告離婚？福原愛拍廣告拿這書 律師嘆：其實很觸霉頭

福原愛、江宏傑4年婚姻驚傳破裂，日本兩大週刊「女性SEVEN」、「週刊文春」接連踢爆2人婚姻醜聞，雖2人接連否認離婚消息，但婚姻關係看來仍告急。近日，就有網友發現，早在江宏傑和福原愛拍攝洗衣機廣告時，福原愛手上拿著的書其實跟離婚大有關係！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。