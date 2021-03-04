福原愛與高大男搞曖昧 網熱議最震撼外遇名人是他

英國查爾斯親王曾經問英國媒體「為何都是報導壞的新聞，能多報導一些好的新聞嗎？」其實媒體也報導很多好的新聞，但一般普羅大眾對八卦、奇聞興趣更大。原本模範夫妻形象的福原愛、江宏傑，結婚4年多突然傳出婚變，整個事件雖然撲朔迷離，但已經鬧得沸沸揚揚。有網友就在ptt 發文好奇「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢?」

原po表示，原本大家都以為小愛跟江是模範夫妻，整天放閃代言接不停，結果雙方婚姻卻出現了裂痕，小愛還疑似跟高大男搞曖昧，真的很無奈。話鋒一轉問說，想知道「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢」，應該是「形象越好，外遇才越讓人驚訝吧」，原po還舉例點名「名廚阿基師、台灣之光王建民，還有誰呢？」

網友們在看完貼文後，紛紛熱烈留言回應一面倒的狂推「乙武洋匡」、「乙武洋匡真的滿震撼的」、「乙武無人能超越，本來形象就勵志，發生（外遇）更勵志」、「乙武洋匡讓人訝異的不是外遇，而是外遇『人數』」，有網友說「大樹哥（王建民）絕對第一」、「天下男人，無尾熊」、「運動員不外遇不多留點基因根本浪費，沒資格當運動員」。

更有網友表示「丁允恭能外遇，跌破一堆人眼鏡」、「老虎伍茲當年還蠻震驚的，還有佐佐木希的老公」，當年查爾斯親王與卡蜜拉的外遇事件，更是英國媒體報導的重點。