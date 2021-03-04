肚子超餓點大薯 她打開後難過直呼「以後不會再點了！」

許多人喜歡享用速食，除了美味、價格便宜、食用方便等，忙碌的通勤族、學生族群使得快餐文化成為日常。但有網友分享，因肚子餓點了大份的薯條，但份量卻跟中薯沒兩樣，令她難過直呼「以後不會再點大薯了！」

有網友於《Dcard》上發文分享，她日前去一間知名連鎖速食店消費，購買的大薯份量卻與中薯相差無幾，令她失望道「肚子超餓所以特地加大點大薯，結果超少的…還不如點中薯」，並貼出一張照片，只見照片中的大薯並沒有裝滿，份量也少得可憐，文章發布後，引起網友熱烈討論。

有網友認為原PO應即時向店員反應，「沒問一下店員嗎？這個份量的大薯問題很大的」、「外帶的話，有可能掉在紙袋內，說實話，我點過的大薯份量從沒像妳這樣少的」、「其實中薯份量跟大薯不會差多少，所以我後來都點中的」、「我遇過跟你差不多份量兩次，兩次都是外帶的時候發生」、「打電話去跟他們告知問題，因為麥當勞以客為尊，八成會送一份新的給你」、「我們店只要有客人反應薯條太少都會幫客人換一份新的」。

有內行網友分享，「店內享用，薯條才會加好加滿」、「感覺好像店裡吃大薯才會有很多薯條，點好幾次外送的大薯都沒店裡吃的中薯多，之前店員誤會我們要店內吃就裝滿滿的在餐盤上，結果我們想要外帶，店員就很克難的不碰到薯條裝到紙袋裡面，那天大薯就算軟掉還是很多薯條」、「上次熊貓外送薯條也很少，看來只能內用」。