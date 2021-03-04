福原愛遭爆帶高帥男飯店過夜 律師「1理由」曝：判賠機率很高

福原愛與江宏傑長達4年的婚姻告急，2人對外皆稱沒有離婚，但媒體接連爆料男方家人對福原愛語言暴力，她則被拍到在日本跟一名男子同進飯店過夜，原本令人稱羨的桌球CP如今看來格外諷刺。對此，律師李怡貞看了也直呼「判賠機率很高」。

早在福原愛、江宏傑宣布結婚時，就曾有日媒表示兩人收入差了37倍，相當不看好這段婚姻，但婚後2人進軍演藝圈，知名度大開，合體代言、拍廣告、出席活動，粗估身價高達10億日圓（約台幣2.6億）。如今爆發婚變，日媒推測2人若真的離婚將重創形象，不只商業合作喊卡，還面臨龐大代言違約金，因此2人即便感情不佳，也仍維持形象、不離婚。

對此，李怡貞就在臉書粉專《女人大律師李怡貞》表示，「沒有離婚的話，婚姻當中任何一方跟異性密會到去開『2間房間』過夜，按一般第三人標準，其實都已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高」。

不過，她也提出2種「不判賠」的可能，除非「真的是2間房間，且調監視器發現半夜沒偷跑過去（那到底為何特別要去過夜？）」，另一則是「異性友人是『姐妹』」，她坦言兩邊支持者互罵對峙情形嚴重，要維持婚姻下去恐怕也難，代言違約金也相當可觀。

她也感嘆道，畢竟還有2個年幼的小孩，在跨國婚姻破裂後，其實最難的就是孩子的監護權歸屬及探視，呼籲雙方看在孩子份上能平和理性面對婚姻問題。