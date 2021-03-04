去年就預告離婚？福原愛拍廣告拿這書 律師嘆：其實很觸霉頭

福原愛、江宏傑4年婚姻驚傳破裂，日本兩大週刊「女性SEVEN」、「週刊文春」接連踢爆2人婚姻醜聞，雖2人接連否認離婚消息，但婚姻關係看來仍告急。近日，就有網友發現，早在江宏傑和福原愛拍攝洗衣機廣告時，福原愛手上拿著的書其實跟「離婚」大有關係！

去年6月曾有一名日本網友發現福原愛在拍攝代言的洗衣機廣告時，手持一本封面寫著「家事事件手續法」的日文書，是一本跟家庭事務判決相關的法律用書，此事引起網友熱議。

就連律師林智群看到福原愛手上拿著這本書，也忍不住在臉書納悶到「這算超前佈署嗎？」，坦言工作人員給這本書當作道具「其實很觸霉頭」。

然而，早在去年1月3日經紀公司向廣告商提出疑問，並於廣告商臉書公告該書封面為「家事相關」的日文書，此係屬誤植，去年1月6日已將相關廣告物改正更換。