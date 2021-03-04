快訊

政院拍板！退休軍教轉私校教師 退休俸、薪資都能拿

血流成河的街頭屠殺：緬甸開火鎮壓38死，國際社會怎救？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年就預告離婚？福原愛拍廣告拿這書 律師嘆：其實很觸霉頭

聯合新聞網 / 綜合報導
福原愛和江宏傑早前拍攝洗衣機廣告時，就被日本網友發現她手上拿著一本「家事事件手續法」書籍，彷彿提前預告離婚一事。不過，所屬廣告商去年1月就公告為誤植事件，已改正更換廣告物。圖擷自@makomayu1
福原愛和江宏傑早前拍攝洗衣機廣告時，就被日本網友發現她手上拿著一本「家事事件手續法」書籍，彷彿提前預告離婚一事。不過，所屬廣告商去年1月就公告為誤植事件，已改正更換廣告物。圖擷自@makomayu1

福原愛、江宏傑4年婚姻驚傳破裂，日本兩大週刊「女性SEVEN」、「週刊文春」接連踢爆2人婚姻醜聞，雖2人接連否認離婚消息，但婚姻關係看來仍告急。近日，就有網友發現，早在江宏傑和福原愛拍攝洗衣機廣告時，福原愛手上拿著的書其實跟「離婚」大有關係！

去年6月曾有一名日本網友發現福原愛在拍攝代言的洗衣機廣告時，手持一本封面寫著「家事事件手續法」的日文書，是一本跟家庭事務判決相關的法律用書，此事引起網友熱議。

就連律師林智群看到福原愛手上拿著這本書，也忍不住在臉書納悶到「這算超前佈署嗎？」，坦言工作人員給這本書當作道具「其實很觸霉頭」。

然而，早在去年1月3日經紀公司向廣告商提出疑問，並於廣告商臉書公告該書封面為「家事相關」的日文書，此係屬誤植，去年1月6日已將相關廣告物改正更換

所屬廣告商去年1月就公告為誤植事件，已改正更換廣告物。圖擷自Target Group 華得廣告
所屬廣告商去年1月就公告為誤植事件，已改正更換廣告物。圖擷自Target Group 華得廣告

福原愛 離婚

延伸閱讀

日本社畜壓力大？他揭在日薪資工時 直呼疫情爆發也不回台灣

福原愛爆婚變在日本還能混嗎？網友指關鍵「太傷了」

日本女大生來台應徵家教 事後刪帳號「太多噁心男私訊騷擾」

福原愛跨國婚姻驚傳破碎 通靈大師早斷言：問題在江宏傑

相關新聞

外食族餐費1000元能用幾天？ 網曝真實開銷：物價漲太兇

現代人工作繁忙，許多人會選擇吃外食。一名網友是外食族，一天的餐費就要用到500元，兩天1000元就花完了，於是好奇「住台北的女孩，1000元可以用幾天？」，吸引許多網友討論。

去年就預告離婚？福原愛拍廣告拿這書 律師嘆：其實很觸霉頭

福原愛、江宏傑4年婚姻驚傳破裂，日本兩大週刊「女性SEVEN」、「週刊文春」接連踢爆2人婚姻醜聞，雖2人接連否認離婚消息，但婚姻關係看來仍告急。近日，就有網友發現，早在江宏傑和福原愛拍攝洗衣機廣告時，福原愛手上拿著的書其實跟離婚大有關係！

她怨早餐店飲料總是「沒裝滿」 內行曝：買這杯的話很正常

早餐是一天最重要的一餐，許多早餐店會販售蛋餅、吐司等補充元氣的美食，然而光是餐點不夠，還要來一杯奶茶或豆漿才對味。而近日有女網友疑惑，為何每次早餐店的飲料總是裝不滿，沒想到文章一出，也引來內行網友透露原因。

好市多「一物」超容易被偷！轉身秒不見 釣出苦主：我被偷8次

美式連鎖賣場好市多很多好物，又常推出優惠，總是吸引大批民眾前往掃貨，但這次有網友抱怨，在好市多購物的時候，只是轉身看個東西，不到幾秒鐘就被偷走，這東西就是「購物袋」，甚至有苦主說「我已經被偷8個了」。

女學生洗澡被偷窺怒投訴 房東竟回斥「無理取鬧」：看一下不會少塊肉

有女網友於討論區發文，指室友近日於租住的單位內洗澡時，被1名同層房客偷窺。兩人事後隨即向房東投訴，對方竟冷漠回應「又不會少一塊肉」，更批評她們咄咄逼人沒同理心。兩女要求房東請偷窺的房客搬走，房東更因而大怒，並提出超過分要求，引來網友關注。

黑嘉嘉躺床嬌嗔影片曝光 網友嘆「空靈被金錢腐蝕」

「圍棋女神」黑嘉嘉日前在社群上分享一段14秒的影片，只見她嬌嗔一句「不要拍」推開鏡頭，想不到鏡頭外有男聲就說「那妳親我一下」，隨後還出現疑似親吻的聲音，接著黑嘉嘉就說「你鬍渣很刺」。但有網友指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。