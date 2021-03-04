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她怨早餐店飲料總是「沒裝滿」 內行曝：買這杯的話很正常

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有女網友疑惑，為何每次早餐店的飲料總是裝不滿，引發熱議。 圖擷自《爆怨2公社》
近日有女網友疑惑，為何每次早餐店的飲料總是裝不滿，引發熱議。 圖擷自《爆怨2公社》

早餐是一天最重要的一餐，許多早餐店會販售蛋餅、吐司等補充元氣的美食，然而光是餐點不夠，還要來一杯奶茶或豆漿才對味。而近日有女網友疑惑，為何每次早餐店的飲料總是裝不滿，沒想到文章一出，也引來內行網友透露原因。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》貼出一張照片，畫面中可看到一杯大約裝了8分滿的飲料，讓她不高興的抱怨，「現在的早餐店飲料裝不滿，是正常的嗎？」

對此，底下網友紛紛表示，「裝滿會少賺錢」、「店主希望妳不要跑太多次廁所吧」、「印象中沒有裝滿過」、「太滿會在妳插吸管的時候溢出來，封膜時也會」。

也有內行網友透露「飲料的溫度」其實是關鍵，「每家都這樣，溫熱的是一定不會裝滿」、「妳買熱的嗎？如果是熱的很正常，因為滿杯時封膜會爆開」、「冰的可以多一些，熱的、溫的不行」、「裝太滿很危險的，尤其是熱飲，搖一下封膜處就爆了」。

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