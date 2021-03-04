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女學生洗澡被偷窺怒投訴 房東竟回斥「無理取鬧」：看一下不會少塊肉

香港01 / 安祖娜／報導
女學生洗澡被同層男房客偷窺，向房東投訴後竟被斥無理取鬧。 圖／ingimage
女學生洗澡被同層男房客偷窺，向房東投訴後竟被斥無理取鬧。 圖／ingimage

待人接物的確需要帶有同理心，然而這並非縱容犯罪行為的理由！有女網友於討論區發文，指室友近日於租住的單位內洗澡時，被1名同層房客偷窺。兩人事後隨即向房東投訴，對方竟冷漠回應「又不會少一塊肉」，更批評她們咄咄逼人沒同理心。兩女要求房東請偷窺的房客搬走，房東更因而大怒，並提出超過分要求，引來網友關注。

「房東真的很棒，真的是想錢想瘋了！」該女網友於Dcard討論區發文，指自己跟室友在學校附近租住單位，同層還有其他房客。上月22日晚上，她的室友洗澡時被同層1名男房客偷窺，2人隨即向房東投訴及向校方教官講述事件求助。

由於男房客「只承認偷窺，不承認偷拍」，報警後警察指只能請房東處理，女生遂向房東要求協助，沒料對方竟說，「要我們有同理心，不要對那個男生咄咄逼人，甚至在電話裏說『看一下又不會少一塊肉』」。

兩女未理會房東的話，再要求對方請偷窺的男房客搬走，卻遭對方反要求代找新房客。男房客自知理虧，其後答應搬走，房東得知後竟遷怒於女網友及室友，斥責2人無理取鬧：「妳們滿意了嗎？就不能給人家一個悔改的機會嗎？現在把人家逼走了妳們高興了？破壞人家男同學的求學之路！」

女網友「原告變被告」深感委屈，想到房東要求她代為找新房客，更不忿狠批對方「想錢想瘋了」：「請問誰無理取鬧了？事情發生了，受害者就一定要選擇原諒嗎？沒有原諒就是沒有同理心、沒有同學之愛，阻礙了人家男同學的求學之路。」

帖文引起網友關注，不少人批評涉事房東行為是「譴責受害人」，令人難以接受，「如果是我，就算男同學搬走了，我一樣搬走欸！這個房東一點都不靠譜啊！誰知道以後發生什麼事會不會怎樣」、「垃圾房東根本姑息噁男作亂，而且房東講的話也可以告他性騷擾了」。

另有網友建議樓主應公開房東的資料，讓其他同學避開，「我覺得你也可以換宿舍，不要給這種無良的人賺，順便讓大家知道」、「房東沒說錯，確實不會少塊肉，就是心理上不適跟厭惡，還有其他法律上的問題，所以報警處理跟在相關社群幫房東宣傳此事也是沒問題的，畢竟不會少塊肉嘛」、「就大肆宣傳『這間的房東會收偷窺的房客』，反正都有紀錄，講事實是不犯法的，吃虧的也是房東」。

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文章授權轉載自《香港01》

房東 房客 偷拍 性騷擾

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