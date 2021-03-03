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黑嘉嘉躺床嬌嗔影片曝光 網友嘆「空靈被金錢腐蝕」

聯合新聞網 / 綜合報導
黑嘉嘉臉書一段14秒躺床影片，引發網友熱議。圖／擷自黑嘉嘉臉書粉專影片
黑嘉嘉臉書一段14秒躺床影片，引發網友熱議。圖／擷自黑嘉嘉臉書粉專影片

「圍棋女神」黑嘉嘉日前在社群上分享一段14秒的影片，只見她嬌嗔一句「不要拍」推開鏡頭，想不到鏡頭外有男聲就說「那妳親我一下」，隨後還出現疑似親吻的聲音，接著黑嘉嘉就說「你鬍渣很刺」。但有網友指出貼文有串密碼「>lↃnl Poo6 >lool Poo6」，只要倒過來就是某牌刮鬍刀的招牌廣告語。不過看似突破形象的創意影片，卻有網友反問「黑嘉嘉的空靈是不是被金錢腐蝕了」？

昨（2日）黑嘉嘉代言刮鬍刀的完整廣告影片曝光後，網友評價正反兩極，有人表示「非常可愛，聲音也很可愛」、「這廣告真der棒」、「看完整個羨慕嫉妒恨」；不過也有另一派網友不埋單，「嘉嘉老師形象多少有受損」、「這個廣告拍的影響到藝人形象」、「如果是廠商的爛創意可以告了，影響藝人聲譽當有趣」。

除了黑嘉嘉臉書粉絲專頁底下燃起網友戰火，PTT上也有網友PO文，他表示這次黑嘉嘉代言刮鬍刀的影片和以往形象不符，納悶「是不是這廠商給的廣告費很可觀」，文末更大嘆「感覺嘉嘉的空靈感被金錢給腐蝕了」。

貼文曝光後，有一群網友支持原PO觀點，「同意」、「仙氣就是距離感，太常曝光沒了距離感」、「她的經紀人蠻爛的，業配味太重早就棄追了」；不過也有人持不同看法，「空靈要幹麻，多賺點錢才是真的」、「你喝空氣就飽了都不用賺錢？」。

黑嘉嘉 廣告 PTT

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