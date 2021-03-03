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福原愛被江宏傑氣哭 向閨密吐苦水內幕流出

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福原愛爆婚變在日本還能混嗎？網友指關鍵「太傷了」

聯合新聞網 / 綜合報導
福原愛（左）與江宏傑驚傳婚變。圖／華研國際提供
福原愛（左）與江宏傑驚傳婚變。圖／華研國際提供

江宏傑福原愛這對「桌球CP」驚傳婚變，今（3日）日媒更爆料江曾辱罵福原愛「妓女」，導致女方早在1月就提離婚，此外女方更傳出外遇，即使江宏傑所屬經紀公司華研國際回應「兩人沒有離婚」、福原愛也否認外遇，小傑和小愛2人感情生變傳聞仍被網友熱議。對於「桌球CP」形象重創，有網友納悶福原愛在日本是否還有發展空間，鄉民對此更是各持己見論戰。

雖然江宏傑、福原愛當初結婚時是人人稱羨的「桌球CP」，但當時單論2人的知名度、收入、比賽成績等，福原愛都超過江宏傑，因此2人傳出婚訊後即有人認為這是雙方地位無法匹配的「格差婚」。

而自從嫁給江宏傑後，福原愛便淡出體壇，雖然沒有參加比賽，但靠著在日本的高知名度，福原愛代言產品的費用不減反增，光是擔任全日空的形象大使，代言費就高達1.2億日圓（約新台幣3100萬元）。

對於「桌球CP」驚傳婚變，有網友在PTT「八卦板」PO文，他表示在日本只要女星傳出婚變、不倫等消息，往往發展會一落千丈甚至引退，對於福原愛的外遇疑雲，原PO納悶之後福原愛在日本是否還有發展空間？

貼文曝光後，有一派網友認為福原愛即使經歷婚變傳聞仍能穩定發展，「人氣爆高，因為當初這婚姻就讓一堆日人氣死」、「國民女兒，江鐵定被黑到發亮」、「混得下去，格差婚離了根本沒差」；另一派網友則不認為福原愛還能順利發展，「通常出軌方都比較慘」、「只要外遇的是女方，一定被噴到歪掉」、「日本女方不倫的話很傷，看雅虎評論一面倒啊」。

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