失聯友發喜帖要求「人不到禮要到」 指定紅包不要低於3千6

多年未聯絡的朋友突然傳訊寒暄，常常會帶來「驚喜」。日前就有一位男子分享的對話紀錄，只見許久未見的朋友突然發來消息邀請他參加婚禮，但被拒絕後竟要求「人不到禮要到」，甚至指定紅包金額「不要低於3千6百塊，否則婚禮會虧錢」，超扯對話讓人看了直呼誇張！

男子在臉書社團「爆廢1公社」貼出一段對話截圖，一名許久未聯絡的朋友傳來的訊息，對方突如其來傳訊寒暄讓他相當詫異，難免提起警惕的心問到「妳先看清楚是不是傳錯訊息了？幾千萬年沒聯絡了，想說妳是不是傳錯」。

才寒暄了一會兒，對方便透露意圖，直言「我要結婚了，在彰化，你要來嗎？」男子得知消息後，便思考了一下，認為雙方許多未見且關係疏遠，因此向對方說聲恭喜再婉拒邀請。豈料，對方聽到男子說「可能沒辦法」參加婚禮，竟提出「禮到就好」，甚至提到「如果人不到禮到的話，紅包不要低於3600，因為要算整場婚宴的費用，看會不會虧很多」，當場指定他的紅包金額。

對話內容曝光後讓許多網友看了直呼生氣，紛紛怒斥有夠誇張，「跟他說下次我再去參加」、「怕虧就不要學人家辦婚宴！」、「婚禮賠太多管我什麼事...」、「擅用封鎖鍵」、「這次沒空，等你下次結婚我一定到場祝福禮金包雙倍」，不過也有網友提到「他可能之前包出來的想要回來」。

這段對話引起其中一名網友好奇發問，「若A結婚時B帶禮參加，但事後兩人日漸疏遠，事後當B要結婚時，『可以邀請A出席婚禮嗎？A能拒絕出席嗎？』」就有網友給出答案表示，「B可以邀請對方參加，A也能拒絕不出席，『但禮貌上還是要包紅包，至少當年B包多少你就回多少」，還有網友無奈分享「自己包過兩包3600紅包，但朋友之後已讀不回也不回包，然後刪除好友」。