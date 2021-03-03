快訊

抵台AZ疫苗 211家醫院直接接觸確診者或疑似個案人員優先打

南韓有死亡案例 陳時中：和疫苗無關 我國維持一般接種

失聯友發喜帖要求「人不到禮要到」 指定紅包不要低於3千6

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子收到許久未聯絡友人的婚禮邀請，但他婉拒後對方竟提議「人不到禮到」，甚至要求紅包金額不要低於3千6百元。示意圖／ingimage
一名男子收到許久未聯絡友人的婚禮邀請，但他婉拒後對方竟提議「人不到禮到」，甚至要求紅包金額不要低於3千6百元。示意圖／ingimage

多年未聯絡的朋友突然傳訊寒暄，常常會帶來「驚喜」。日前就有一位男子分享的對話紀錄，只見許久未見的朋友突然發來消息邀請他參加婚禮，但被拒絕後竟要求「人不到禮要到」，甚至指定紅包金額「不要低於3千6百塊，否則婚禮會虧錢」，超扯對話讓人看了直呼誇張！

男子在臉書社團「爆廢1公社」貼出一段對話截圖，一名許久未聯絡的朋友傳來的訊息，對方突如其來傳訊寒暄讓他相當詫異，難免提起警惕的心問到「妳先看清楚是不是傳錯訊息了？幾千萬年沒聯絡了，想說妳是不是傳錯」。

才寒暄了一會兒，對方便透露意圖，直言「我要結婚了，在彰化，你要來嗎？」男子得知消息後，便思考了一下，認為雙方許多未見且關係疏遠，因此向對方說聲恭喜再婉拒邀請。豈料，對方聽到男子說「可能沒辦法」參加婚禮，竟提出「禮到就好」，甚至提到「如果人不到禮到的話，紅包不要低於3600，因為要算整場婚宴的費用，看會不會虧很多」，當場指定他的紅包金額。

對話內容曝光後讓許多網友看了直呼生氣，紛紛怒斥有夠誇張，「跟他說下次我再去參加」、「怕虧就不要學人家辦婚宴！」、「婚禮賠太多管我什麼事...」、「擅用封鎖鍵」、「這次沒空，等你下次結婚我一定到場祝福禮金包雙倍」，不過也有網友提到「他可能之前包出來的想要回來」。

這段對話引起其中一名網友好奇發問，「若A結婚時B帶禮參加，但事後兩人日漸疏遠，事後當B要結婚時，『可以邀請A出席婚禮嗎？A能拒絕出席嗎？』」就有網友給出答案表示，「B可以邀請對方參加，A也能拒絕不出席，『但禮貌上還是要包紅包，至少當年B包多少你就回多少」，還有網友無奈分享「自己包過兩包3600紅包，但朋友之後已讀不回也不回包，然後刪除好友」。

爆廢公社 婚禮

延伸閱讀

35歲吃住家裡的男生能嫁嗎？ 網：重點在另一狀況怎還想結婚

岳母開口直討百萬聘金更拒給嫁妝 他抱怨：結婚真麻煩

她跟小三前男友結婚高喊「復仇勝利」 網酸：走不長久

律師曝結婚買房「黃金時間」 給2建議：這樣做關係會好一點

相關新聞

失聯友發喜帖要求「人不到禮要到」 指定紅包不要低於3千6

多年未聯絡的朋友突然傳訊寒暄，難免讓人覺得有所企圖。日前就有一位男子分享的對話紀錄，只見許久未見的朋友突然發來消息邀請他參加婚禮，但被拒絕後竟出策「禮到人不到」，甚至指定金額「不要低於3千6百塊，否則婚禮會虧錢」，超扯對話讓人看了直呼誇張！

六都最廢高鐵在這裡？ 網狂虧機能差：難道只能吃超商泡麵？

台灣高鐵建設從北至南幾乎皆有設站，使南北往返的民眾省下不少時間，但日前就有網友表示自認台北站是最強車站，對於其他車站卻都沒有什麼記憶點，因此好奇詢問「六都高鐵站哪站最廢？」沒想到，許多網友竟直指「台南車站絕對是最廢車站」，紛紛數落站內機能差，站外交通又相當不便。

系統顯示「此用戶不須付錢」？外送員看出陷阱 網痛罵：這招太賤！

「此用戶不須付錢？」一名網友在UberEats社團發文，和往常一樣送餐給客人，但螢幕卻跳出「此用戶不須支付」的訊息，讓他頓時看傻了眼。不久後便看出文字中的「貓膩」，原po慶幸還好眼睛看得很清楚，用戶突然改名讓他差點被騙，其他網友看懂後也大罵「這招太賤！」

咖啡廳傳詭異咔咔聲 彎腰見情侶檔「噁心行為」他崩潰

出門在外應注意自身行為是否會給他人帶來困擾！有網友日前和朋友到連鎖咖啡店念書，途中他們聽詭異的咔咔聲，結果發現是對面男子在幫女友剪腳指甲，噁心一幕令他崩潰直呼「嚇到全身起雞皮疙瘩」。

美麗的誤會！外送員撿到200元立即交店家招領 劇情超展開

一名美食外送員在取餐時，撿到「客人掉地上的200元」，拾金不昧地立即交給店家櫃檯，要求調閱監視器畫面招領。之後，店家在調閱監視器後，真相超展開，網友笑「大哥也太可愛了吧」。

又是瓶裝水！外送員接單氣整路 爬3樓一開門反轉：莫名想哭

外送平台服務類型愈加複雜，目前不只送餐也能送生活雜貨，但由於訂單內容量總是又多又重的日用品，因此多數外送員不喜歡接到這種訂單。不過，日前有一名外送員透露某次又是接到「瓶裝水」的訂單，當他爬了3樓送達小間套房前，竟見到來接貨的是一位疑似中風不良於行的中老年人，讓他收回想抱怨的心情，坦言「感覺這份工作很充實」，貼文曝光後也釣出許多同行分享暖心故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。