系統顯示「此用戶不須付錢」？外送員看出陷阱 網痛罵：這招太賤！

「此用戶不須付錢？」一名網友在UberEats社團發文，和往常一樣送餐給客人，但螢幕卻跳出「此用戶不須支付」的訊息，讓他頓時看傻了眼。不久後便看出文字中的「貓膩」，原po慶幸還好眼睛看得很清楚，用戶突然改名讓他差點被騙，其他網友看懂後也大罵「這招太賤！」

一名UberEats外送員在「UberEats全台討論區」社團中發文，有天外送時接到收現金的單，螢幕卻反常的跳出「此用戶不須支付$220.00」的訊息。當下覺得非常奇怪，不久後便意識到是該顧客改名為「此用戶不」，再加上系統的「須支付$220.00」，於是成了這樣異常的文字提醒。

一名外送員送餐點時，系統卻跳出用戶不須付錢的訊息。 圖擷自 UberEats全台討論區

網友看到直呼太誇張，認為手機外送介面只有同行會知道，「這一定做外送員搞外送員的」，痛罵連吃個飯錢都付不起想用騙的，「實在太過分」。有人提出對策希望遏止歪風，建議原PO回報客服順便報上單號，該名客人就會被停權。網友提到UberEats雖然規定要使用真實姓名，但都是靠系統去偵測，沒偵測到的就是靠司機回報。

根據東森新聞實測，兩大外送平台上的用戶名稱「隨時都可以改」，UberEats若突然改名會衍生上述狀況，FoodPanda則依舊顯示訂餐時的姓名，不受到影響。兩大平台也表示目前