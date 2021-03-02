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咖啡廳傳詭異咔咔聲 彎腰見情侶檔「噁心行為」他崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
情侶檔在咖啡廳內剪腳指甲。圖擷自Dcard
情侶檔在咖啡廳內剪腳指甲。圖擷自Dcard

出門在外應注意自身行為是否會給他人帶來困擾！有網友日前和朋友到連鎖咖啡店念書，途中他們聽詭異的咔咔聲，結果發現是對面男子在幫女友剪腳指甲，噁心一幕令他崩潰直呼「嚇到全身起雞皮疙瘩」。

原PO在「Dcard發文表示，近日跟朋友一起去某連鎖咖啡店唸書，後來朋友突然用氣音說「那是在剪指甲嗎」，起初自己還不以為意，結果沒多久清楚聽到咔咔咔的聲音，抬頭一看發現是對面情侶檔在剪指甲。

不過，令他感到衝擊的是，原PO發現該名女子屈膝腳踩椅子坐著，於是傳訊息問朋友「該不會是在剪女朋友的腳指甲」，沒想到下秒彎腰拿包包的水壺，眼前景象證實了他的猜測，原PO傻眼地說「到底為什麼要在咖啡廳剪腳指甲？」

貼文一出，網友們留言怒斥，「可怕不能接受，為何現在一堆人都敢在公共場合做一些噁心事」、「沒水準，不能回家剪嗎？」、「沒衛生，曾遇過在公車上剪指甲」、「腳指甲也太噁，還脫襪採在椅子上」、「感覺腳指甲好臭」、「這是一個有味道的文」。

Dcard 咖啡廳

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