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美麗的誤會！外送員撿到200元立即交店家招領 劇情超展開

聯合新聞網 / 綜合報導
一名熊貓外送員在等餐時拾獲200元，立即交店家招領失主，店家調閱監視畫面後，發現失主就是外送員本人，結局讓人笑翻。示意圖／聯合報系資料照
一名熊貓外送員在等餐時拾獲200元，立即交店家招領失主，店家調閱監視畫面後，發現失主就是外送員本人，結局讓人笑翻。示意圖／聯合報系資料照

一名美食外送員在取餐時，撿到「客人掉地上的200元」，拾金不昧地立即交給店家櫃檯，要求調閱監視器畫面招領。之後，店家在調閱監視器後，真相超展開，網友笑「大哥也太可愛了吧」。

苗栗頭份一家飲料店在《外送員的奇聞怪事》臉書專頁PO了兩段影片，第一段畫面裡，一位熊貓外送員站在店外等餐時，在地上撿到200元，立即將錢交給店家櫃檯人員，表示「剛剛有一個客人掉的」，請店家調閱監視器畫面，希望可以還給失主。

之後，店家調閱了監視器後，從第二段影片的畫面裡，立即抵到了失主。原來，「掉錢的客人」就是該名拾金不昧的外送人員！畫面中，外送人員在店外等餐時，未注意到手中的200元掉在所站地點的地上，走出騎樓再轉回身時，發現地上有200元，立即撿起交給店家招領。

案情真相大白後，店家透露，依這位外送員的機車特徵，等了三、四天後，終於等到「失主」來領回200元了，文章也稱讚「大部分的外送夥伴都是很棒的，而且好心有好報」。外送員拾金不昧的故事，吸引超過250位網友按讚，笑稱「太古錐了這位大哥」、「這樣大哥也太可愛了吧」。

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