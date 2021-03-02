快訊

北京難容建言、台灣明年選舉 美中台能再啟三邊兩岸對話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是瓶裝水！外送員接單氣整路 爬3樓一開門反轉：莫名想哭

聯合新聞網 / 綜合報導
外送平台服務多元化，目前不只能送餐，還能送日常生活用品。示意圖／ingimage
外送平台服務多元化，目前不只能送餐，還能送日常生活用品。示意圖／ingimage

外送平台服務類型愈加複雜，目前不只送餐也能送生活雜貨，但由於訂單內容量總是又多又重的日用品，因此多數外送員不喜歡接到這種訂單。不過，日前有一名外送員透露某次又是接到「瓶裝水」的訂單，當他爬了3樓送達小間套房前，竟見到來接貨的是一位疑似中風不良於行的中老年人，讓他收回想抱怨的心情，坦言「感覺這份工作很充實」，貼文曝光後也釣出許多同行分享暖心故事。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」發文，表示前幾天接到全聯的訂單，一看訂單內容「又是瓶裝水、生活用品、食品」，拿齊商品送達指定地點還爬了3層樓，讓他忍不住想抱怨。

怎知從小小套房開門接貨的「看似是一位中風不良於行又獨居的中老年人」，原PO坦言雖然在裝載貨的過程心裡很不爽，但把貨確實交到這位中老年人手中讓他自覺也算是做了件好事，「感覺這份工作也是有充實的一面」。

貼文一出釣出許多同行留言分享經驗，「我也接過長照機構的訂單，一送上去，一大票老人等待著桂格麥片和蔬果，還跟說『外送員辛苦了』，我當下聽到心裡莫名想哭」、「蠻常碰到身體不方便的，我是不會介意送到幾樓啦！人到、開門、不拖我時間，我都覺得是好客人」、「兒女都去上班，獨留長輩在家，送餐都很有成就感」、「你成為好人好事代表了」。

還有一位外送員分享格外暖心的故事，「之前送餐抵達時卻遲遲不幫我開樓下門，門開爬上五樓一片漆黑，抬頭看站著一個人害我嚇一跳，想說怎麼不開燈，結果交餐時發現他是一位盲人，餐點也是別人幫忙訂，瞬間可理解，有些人是真的不方便，能服務到他們其實也很開心～」，令許多網友看了直呼感動。

外送員 獨居

延伸閱讀

因為媒合所以承攬？也談平台經濟下的外送員契約爭議

點完早餐繼續睡…外送員狂call找嘸人 一舉動創雙贏網讚「清流」

客訂60瓶礦泉水！外送秒變宅配 網回：快棄單

兒陳屍屋內傳惡臭 母真情流露喚醒「特殊清掃人」自我價值

相關新聞

美麗的誤會！外送員撿到200元立即交店家招領 劇情超展開

一名美食外送員在取餐時，撿到「客人掉地上的200元」，拾金不昧地立即交給店家櫃檯，要求調閱監視器畫面招領。之後，店家在調閱監視器後，真相超展開，網友笑「大哥也太可愛了吧」。

又是瓶裝水！外送員接單氣整路 爬3樓一開門反轉：莫名想哭

外送平台服務類型愈加複雜，目前不只送餐也能送生活雜貨，但由於訂單內容量總是又多又重的日用品，因此多數外送員不喜歡接到這種訂單。不過，日前有一名外送員透露某次又是接到「瓶裝水」的訂單，當他爬了3樓送達小間套房前，竟見到來接貨的是一位疑似中風不良於行的中老年人，讓他收回想抱怨的心情，坦言「感覺這份工作很充實」，貼文曝光後也釣出許多同行分享暖心故事。

驚悚！泡澡出浴一拉玻璃門「全碎光」 他全身染血：差點死了

不少人利用228連假期間出遊，一名高雄男網友上月26日晚間就到台中與朋友相聚，但由於聚會結束時間太晚，他便索性直接訂了一間飯店房間入住，沒想到在浴室泡個澡卻讓他「差點死掉」，他在網上描述恐怖經歷，讓人看了相當震驚。

8人吃熱炒集體插隊！「11字」誆有訂位 網笑：這招有賤學起來

熱門夯店常是人潮滿滿，依序排隊進場已成共識，但偶爾仍會遇到一些惡意插隊者。一名餐廳業者抱怨，日前遇到一組客人，無視店外排隊人群，逕自入店就大喇喇的坐在早已被預訂的座位，被問是否有訂位時，竟回覆「我有訂位啊，只是你們沒接」，當下讓原PO傻眼，將人轟出店外「給我出去排隊」。

股票賺200萬無感！上班族存款多10倍卻嘆：貧困時比較快樂

不少人拼命存錢，希望能達到財富自由，不用工作的最佳狀態。但有一名網友則表示，幾年前剛開始上班時，只住在一間小套房，回頭看真的超窮，但卻滿快樂，現在存款已經是當時幾十幾倍，反而沒有那時快樂，引起網友熱議。

超商茶葉蛋滷成鐵蛋！外送客服瞎扯：無殼才會入味

超商茶葉蛋有獨特香氣，是不少人嘴饞時會選擇的食品之一。不過有網友抱怨，超商茶葉蛋品質越來越不穩定，一名網友日前透過外送平台點餐2顆茶葉蛋，送來後卻是兩顆「無殼黑蛋」，向客服反應後，對方竟瞎掰這樣茶葉蛋才會入味，網友傻眼直呼「這是鐵蛋吧？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。