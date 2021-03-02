又是瓶裝水！外送員接單氣整路 爬3樓一開門反轉：莫名想哭

外送平台服務類型愈加複雜，目前不只送餐也能送生活雜貨，但由於訂單內容量總是又多又重的日用品，因此多數外送員不喜歡接到這種訂單。不過，日前有一名外送員透露某次又是接到「瓶裝水」的訂單，當他爬了3樓送達小間套房前，竟見到來接貨的是一位疑似中風不良於行的中老年人，讓他收回想抱怨的心情，坦言「感覺這份工作很充實」，貼文曝光後也釣出許多同行分享暖心故事。

原PO在臉書社團「UberEats全台討論區」發文，表示前幾天接到全聯的訂單，一看訂單內容「又是瓶裝水、生活用品、食品」，拿齊商品送達指定地點還爬了3層樓，讓他忍不住想抱怨。

怎知從小小套房開門接貨的「看似是一位中風不良於行又獨居的中老年人」，原PO坦言雖然在裝載貨的過程心裡很不爽，但把貨確實交到這位中老年人手中讓他自覺也算是做了件好事，「感覺這份工作也是有充實的一面」。

貼文一出釣出許多同行留言分享經驗，「我也接過長照機構的訂單，一送上去，一大票老人等待著桂格麥片和蔬果，還跟說『外送員辛苦了』，我當下聽到心裡莫名想哭」、「蠻常碰到身體不方便的，我是不會介意送到幾樓啦！人到、開門、不拖我時間，我都覺得是好客人」、「兒女都去上班，獨留長輩在家，送餐都很有成就感」、「你成為好人好事代表了」。

還有一位外送員分享格外暖心的故事，「之前送餐抵達時卻遲遲不幫我開樓下門，門開爬上五樓一片漆黑，抬頭看站著一個人害我嚇一跳，想說怎麼不開燈，結果交餐時發現他是一位盲人，餐點也是別人幫忙訂，瞬間可理解，有些人是真的不方便，能服務到他們其實也很開心～」，令許多網友看了直呼感動。