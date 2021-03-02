快訊

震撼彈！金門高粱酒無預警漲價 盤商錯愕：亂來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚悚！泡澡出浴一拉玻璃門「全碎光」 他全身染血：差點死了

聯合新聞網 / 綜合報導
228連假，一名男網友深夜入住台中一家飯店，剛泡完澡拉開浴室玻璃門要出去，沒想到整片玻璃卻「碎光」還朝他的方向碎落一地，導致他全身多處遭玻璃碎片割傷，場面看來相當驚悚。圖擷自Dcard心情版
228連假，一名男網友深夜入住台中一家飯店，剛泡完澡拉開浴室玻璃門要出去，沒想到整片玻璃卻「碎光」還朝他的方向碎落一地，導致他全身多處遭玻璃碎片割傷，場面看來相當驚悚。圖擷自Dcard心情版

不少人利用228連假期間出遊，一名高雄男網友上月26日晚間就到台中與朋友相聚，但由於聚會結束時間太晚，他便索性直接訂了一間飯店房間入住，沒想到在浴室泡個澡卻讓他「差點死掉」，他在網上描述恐怖經歷，讓人看了相當震驚。

原PO在Dcard心情版透露，上月26日由於和朋友相約到很晚才結束，便臨時在台中訂了一間飯店入住。凌晨1點，原PO在乾溼分離的浴室裡剛泡完澡出來，正當他拉開玻璃門進入乾式空間，「玻璃門突然整塊化成碎片散在我的身上」，原PO強忍著痛、踩著玻璃走出浴室，兩手血留個不停，緊急按下求助鈴，櫃檯人員才趕緊幫忙叫救護車送醫。

原PO貼出事發當下被碎玻璃砸中的照片，只見原PO左手手指流出大量鮮血，拿來擦身體的白色毛巾也沾滿血跡，看來相當驚悚。原PO送醫後從傷口清出許多碎玻璃，坦言發生這件事情後對玻璃門產生嚴重陰影，彷彿經歷一場真實版絕命終結站，「如果當下一個沒站穩倒在（碎玻璃）裡面，根本沒人知道」，呼籲大家一定要注意安全。

228連假，一名男網友深夜入住台中一家飯店，剛泡完澡拉開浴室玻璃門要出去，沒想到整片玻璃卻「碎光」還朝他的方向碎落一地，導致他全身多處遭玻璃碎片割傷，場面看來相當驚悚。圖擷自Dcard心情版
228連假，一名男網友深夜入住台中一家飯店，剛泡完澡拉開浴室玻璃門要出去，沒想到整片玻璃卻「碎光」還朝他的方向碎落一地，導致他全身多處遭玻璃碎片割傷，場面看來相當驚悚。圖擷自Dcard心情版

文章曝光後令網友直呼誇張，紛紛留言「好可怕，幸好你沒事」、「天哪好可怕，對玻璃門有陰影了」、「門往外方便救援，門往內水氣往淋浴區滴，不過原PO都不是這些問題了」、「那種玻璃真的會自己爆掉，我家浴室的也是」、「真的太誇張，飯店有要好好處理的誠意嗎？這真的太可怕了，幸好你命大，撿回一條命，飯店一定要賠到底」、「太衰了吧！那玻璃門是怎樣，可以去拜拜收驚消災解厄一下」

其中也有網友猜測，「這可能是裡面水太熱，外面冷氣強，導致熱漲冷縮讓玻璃門破掉」，原PO則回應表示，這幾天飯店人員要求廠商勘驗才會確定玻璃門破裂原因。

Dcard 救護車

延伸閱讀

玩過頭！超瞎客人跨年民宿嗨一晚 竟摔爆桌「滿地碎玻璃」

旅館為何愛用玻璃隔衛浴？ 專家點出關鍵：各種成本都省到

冷！不開暖氣「擋風玻璃狂起霧」 內行靠1招：省錢又撐很久

日中年男肉身飛撲撞破電車玻璃當場慘死 旅客嚇暈送醫

相關新聞

驚悚！泡澡出浴一拉玻璃門「全碎光」 他全身染血：差點死了

不少人利用228連假期間出遊，一名高雄男網友上月26日晚間就到台中與朋友相聚，但由於聚會結束時間太晚，他便索性直接訂了一間飯店房間入住，沒想到在浴室泡個澡卻讓他「差點死掉」，他在網上描述恐怖經歷，讓人看了相當震驚。

8人吃熱炒集體插隊！「11字」誆有訂位 網笑：這招有賤學起來

熱門夯店常是人潮滿滿，依序排隊進場已成共識，但偶爾仍會遇到一些惡意插隊者。一名餐廳業者抱怨，日前遇到一組客人，無視店外排隊人群，逕自入店就大喇喇的坐在早已被預訂的座位，被問是否有訂位時，竟回覆「我有訂位啊，只是你們沒接」，當下讓原PO傻眼，將人轟出店外「給我出去排隊」。

股票賺200萬無感！上班族存款多10倍卻嘆：貧困時比較快樂

不少人拼命存錢，希望能達到財富自由，不用工作的最佳狀態。但有一名網友則表示，幾年前剛開始上班時，只住在一間小套房，回頭看真的超窮，但卻滿快樂，現在存款已經是當時幾十幾倍，反而沒有那時快樂，引起網友熱議。

超商茶葉蛋滷成鐵蛋！外送客服瞎扯：無殼才會入味

超商茶葉蛋有獨特香氣，是不少人嘴饞時會選擇的食品之一。不過有網友抱怨，超商茶葉蛋品質越來越不穩定，一名網友日前透過外送平台點餐2顆茶葉蛋，送來後卻是兩顆「無殼黑蛋」，向客服反應後，對方竟瞎掰這樣茶葉蛋才會入味，網友傻眼直呼「這是鐵蛋吧？」

19年前印刷廠「月薪破5萬」 網看薪資明細傻住：超血汗

物價年年上漲，薪資漲幅卻沒有跟上，有網友翻出民國91年的薪資袋，他當時在印刷廠工作，月薪竟高達5萬元，讓他大嘆「我們都回不去了！」不過其他網友細看薪資袋，發現高薪幾乎是依靠加班得來，留言「看到合計薪資好高薪啊！但內容看完好血汗」。

花季亂象上演！地主「尿布撿不完」爆氣：明年封山不給賞花

一年一度的櫻花季登場，今年受到新冠肺炎影響，國人只能在台賞花，因此賞花人潮相當可觀。苗栗一名地主抱怨，花季亂象每年都在發生，亂停車、亂丟垃圾，還有人「拉花拍照」導致櫻花凋謝，垃圾、尿布多到撿不完，讓她爆氣直呼「明年櫻花季！我要封山不給大家賞花了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。