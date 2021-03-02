驚悚！泡澡出浴一拉玻璃門「全碎光」 他全身染血：差點死了

不少人利用228連假期間出遊，一名高雄男網友上月26日晚間就到台中與朋友相聚，但由於聚會結束時間太晚，他便索性直接訂了一間飯店房間入住，沒想到在浴室泡個澡卻讓他「差點死掉」，他在網上描述恐怖經歷，讓人看了相當震驚。

原PO在Dcard心情版透露，上月26日由於和朋友相約到很晚才結束，便臨時在台中訂了一間飯店入住。凌晨1點，原PO在乾溼分離的浴室裡剛泡完澡出來，正當他拉開玻璃門進入乾式空間，「玻璃門突然整塊化成碎片散在我的身上」，原PO強忍著痛、踩著玻璃走出浴室，兩手血留個不停，緊急按下求助鈴，櫃檯人員才趕緊幫忙叫救護車送醫。

原PO貼出事發當下被碎玻璃砸中的照片，只見原PO左手手指流出大量鮮血，拿來擦身體的白色毛巾也沾滿血跡，看來相當驚悚。原PO送醫後從傷口清出許多碎玻璃，坦言發生這件事情後對玻璃門產生嚴重陰影，彷彿經歷一場真實版絕命終結站，「如果當下一個沒站穩倒在（碎玻璃）裡面，根本沒人知道」，呼籲大家一定要注意安全。

228連假，一名男網友深夜入住台中一家飯店，剛泡完澡拉開浴室玻璃門要出去，沒想到整片玻璃卻「碎光」還朝他的方向碎落一地，導致他全身多處遭玻璃碎片割傷，場面看來相當驚悚。圖擷自 Dcard心情版

文章曝光後令網友直呼誇張，紛紛留言「好可怕，幸好你沒事」、「天哪好可怕，對玻璃門有陰影了」、「門往外方便救援，門往內水氣往淋浴區滴，不過原PO都不是這些問題了」、「那種玻璃真的會自己爆掉，我家浴室的也是」、「真的太誇張，飯店有要好好處理的誠意嗎？這真的太可怕了，幸好你命大，撿回一條命，飯店一定要賠到底」、「太衰了吧！那玻璃門是怎樣，可以去拜拜收驚消災解厄一下」

其中也有網友猜測，「這可能是裡面水太熱，外面冷氣強，導致熱漲冷縮讓玻璃門破掉」，原PO則回應表示，這幾天飯店人員要求廠商勘驗才會確定玻璃門破裂原因。