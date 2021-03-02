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8人吃熱炒集體插隊！「11字」誆有訂位 網笑：這招有賤學起來

聯合新聞網 / 綜合報導
一名開熱炒店的網友發文抱怨奧客插隊行徑。圖擷自爆怨公社
一名開熱炒店的網友發文抱怨奧客插隊行徑。圖擷自爆怨公社

熱門夯店常是人潮滿滿，依序排隊進場已成共識，但偶爾仍會遇到一些惡意插隊者。一名餐廳業者抱怨，日前遇到一組客人，無視店外排隊人群，逕自入店就大喇喇的坐在早已被預訂的座位，被問是否有訂位時，竟回覆「我有訂位啊，只是你們沒接」，當下讓原PO傻眼，將人轟出店外「給我出去排隊」。

一名網友在《爆怨公社》發文寫道，所開設的熱炒店頗受歡迎，常常客滿，日前來了一組8人團客，「跟阿飄一樣如入無人之境，閃過排隊的人潮」，直接進店在一張放著「預訂桌」告示牌的空桌入座。原PO當下覺得奇怪，就差使員工上前詢問狀況。

員工詢問客人是否有訂位？客人有點尷尬的說「有啊8位！」，當員工再確認訂位者資料時，客人竟回答「我有訂位啊！只是你們沒接！」讓人傻眼。結局就是原PO將這8名插隊的客人趕出店外，要求和其他人一樣依序排隊。

貼文引起熱烈討論，許多網友驚嘆「這哪招？」、「我有訂位，只是你們沒有接！這句真是經典啊」、「原來訂位只要電話響就可以了？長知識了」、「靠北的神輯」、「這人應該存活在平行時空吧」，還有人笑稱「這招要學起來」、「新招，筆記中」、「學會賤招了」。

其實，原PO所開的熱炒店，遇到的奇葩事件不只這一樁。稍早前還發生店內供應免費白飯，竟有客人將整鍋白飯打包帶走，連電鍋的內鍋都帶走，也讓原PO發文抱怨，怒喊「還我飯鍋來」。

奧客 餐飲業

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