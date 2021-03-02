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股票賺200萬無感！上班族存款多10倍卻嘆：貧困時比較快樂

聯合新聞網 / 綜合報導
上班幾年後，存款多了10倍，股票也賺了兩百萬，但他卻沒有當時貧困時的快樂。 圖／ingimage
上班幾年後，存款多了10倍，股票也賺了兩百萬，但他卻沒有當時貧困時的快樂。 圖／ingimage

不少人拚命存錢，希望能達到財富自由，不用工作的最佳狀態。但有一名網友則表示，幾年前剛開始上班時，只住在一間小套房，回頭看真的超窮，但卻滿快樂，現在存款已經是當時幾十幾倍，反而沒有那時快樂，引起網友熱議。

網友在PTT WomenTalk發文，他表示幾年前開始上班，半年後存了10幾萬，住在樹林租的小套房，裡面只有一間小衛浴、一張床旁邊還有一個小小的桌子，桌子小到要準備考試看書還要把筆電收起來，幾乎沒有什麼走動空間，回頭看真的超窮。

但原po心想當時雖然很窮，但是覺得過的蠻快樂的，現在存款已經是當時幾十倍，可是反而沒有那時快樂的感覺「不知道為什麼？很多人也是嗎？」，此文一出馬上引起網友討論。

網友認為「錢買不到特定的快樂」、「小時候什麼都新鮮，爬越高會遇到更多炫富，然後就放棄了」、「年紀大體驗得也多，快樂門檻提得更高了」、「因為有錢後才發覺，明明要買什麼物慾都只是YES or NO，但有些事情卻買不到、達不成，落差感就出來了」。

但也有很多人覺得是「因為錢不夠多」、「不夠多+1 因為發現即使已經是幾十倍了還是不夠用，頓時覺得人生失敗了」，但原po也補充去年股票也賺了一兩百萬，但是也沒有快樂的感覺，大家則建議他「找新目標、培養興趣」。

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