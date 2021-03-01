19年前印刷廠「月薪破5萬」 網看薪資明細傻住：超血汗

物價年年上漲，薪資漲幅卻沒有跟上，有網友翻出民國91年的薪資袋，他當時在印刷廠工作，月薪竟高達5萬元，讓他大嘆「我們都回不去了！」不過其他網友細看薪資袋，發現高薪幾乎是依靠加班得來，留言「看到合計薪資好高薪啊！但內容看完好血汗」。

一名網友在臉書社團爆廢公社發文，他整理家中時翻出民國91年的薪資袋，他當時在印刷廠工作，兩個月的薪資分別是5萬637元、4萬9046元，高薪讓他感嘆「我們都回不去了！」

不過仔細看薪資明細，可發現底薪僅有1萬6523元、1萬8600元，另外加上加班、超時加班、全勤、全勤加給、生產獎金、效率獎金、加班津貼、夜點津貼等費用，累計下來才有高額月薪。

網友貼出19年前在印刷廠工作的薪資明細。圖／取自 爆料公社

該網友說，「當時星期六整天都算加班，跟平常日晚上，一個禮拜晚上就15小時，還有星期六整天加晚上，就真的常態」，不過現今受限於勞基法規定的加班時數，生產獎金、效率獎金等幾乎是完全取消或縮水，「現在每月加班上限46小時，除非工作別例外或時數挪移，不然這種薪水現在是領不到了」。

其他網友則留言「看到合計薪資好高薪啊！但內容看完好血汗」、「真的沒感覺現在薪水比以前高，工作二十幾年了，二十年前底薪低，但是各種補貼，制服不用錢、全勤、便當費、交通費等等，住外縣市的來台北還有宿舍，有的宿舍還不收錢，現在你要加班，公司還不給加班！」、「薪水多寡其次，重點物價差很大」。

對於被質疑血汗部分，有網友認為，「90年那年代，月休4天，就算是超商便利商店，麥當勞，一天8小時換算下來，也差不多2萬6到2萬8那邊跑不掉，經過了20年以同樣的方式計算，增長了多少？才5280元！」