超商茶葉蛋滷成鐵蛋！外送客服瞎扯：無殼才會入味

超商茶葉蛋有獨特香氣，是不少人嘴饞時會選擇的食品之一。不過有網友抱怨，超商茶葉蛋品質越來越不穩定，一名網友日前透過外送平台點餐2顆茶葉蛋，送來後卻是兩顆「無殼黑蛋」，向客服反應後，對方竟瞎掰這樣茶葉蛋才會入味，網友傻眼直呼「這是鐵蛋吧？」

一名網友在論壇Dcard發文呼籲「用外送不要點茶葉蛋」，她貼出近日點外送買的2顆茶葉蛋，一顆沒有蛋殼、另一顆剩下三分之一的蛋殼，且兩顆都已呈現黑色，讓人看了完全沒有食慾。

網友點外送買到兩顆變成黑蛋的茶葉蛋。圖／取自 Dcard

該網友說，看了覺得好噁心，完全不敢吃，向客服反應後，對方竟瞎掰「客服認為一般茶葉蛋的蛋殼都是蛋殼有洞，甚至是直接無殼，這樣茶葉蛋才會入味的哦」，讓她非常傻眼。

其他網友傻眼留言「這個不能吃吧」、「這已經是鐵蛋了吧」、「客服的回覆我笑哭」、「這是報廢蛋吧」、「好像真空包裝的阿婆鐵蛋」，有網友建議，「可以直接拿去那家超商反應，這樣比較有用」，該網友也說「後來有請外送客服將狀況反應給店家」。