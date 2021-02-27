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小學生把「窮和尚」寫錯 網一片歪樓：懂開車

聯合新聞網 / 綜合報導
小學生寫錯一個字，意思就會差很大。圖／翻攝自ptt
小學生寫錯一個字，意思就會差很大。圖／翻攝自ptt

小學生學寫國字時，時常鬧出不少笑話！日前一名網友就分享小學生的作業，只見學生把「窮」字完全寫錯，且部首分離，讓懂事的大人一眼看成「內射」，直呼「現在的小學生也懂開車」。

原po在ptt的「StupidClown」板上發文表示，朋友是一位國小老師，平時會分享一些小學生們的生活趣事，日前看到老師分享小學生的作業，圖中可見，小學生應該是想寫「窮和尚想去海南拜佛」，卻誤把「窮」字寫錯，且部首分離，看起來就像「內射和尚想去海南拜佛」，讓人看了不免歪樓，想入非非。

原po接著表示，懷疑弟弟根本是在開車，而且開的還是大車，為什麼部首「穴」會寫成「內」？最後更直言「想當初我國小的時候還在牽手會懷孕，現在的國小生都...唉！不說了不說了」。另外，該作業應是「窮和尚與富和尚的故事」，是一個關於兩個和尚去南海的寓言故事，也並不是去「海南」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛笑回「老司機過橋忘了喝湯了」、「這是窮和尚與富和尚的故事吧」、「好想知道他寫龜會怎麼分」、「明明往左邊看兩行就有窮字可以照抄還寫錯」、「口味真重」、「我以前窮的下半部也會寫成射」、「看第二次才知道是窮，優秀」、「謝謝您拯救了我跌停的心情」。

和尚 PTT

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