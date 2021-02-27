他好奇麥當勞「這經典」是誰發明的？ 網友讚：從小吃到大

知名連鎖速食店麥當勞方便又快速，是不少上班族的外食首選。對此就有一名網友在PPT中PO文提到，由於他每次到麥當勞都一定會點蘋果派，哪怕有時候店員告訴他要稍等，甚至還認為麥當勞的蘋果派好吃到可以得「諾貝爾奬」，於是他就好奇詢問廣大網友「麥當勞的蘋果派是誰發明的？」

原PO在文中提到，「麥當勞蘋果派到底是誰發明」的問題已存在他心中已久，因為每次去麥當勞用餐時，一定都會點一份蘋果派，就算店員和他說「要等7分鐘」，他也會豪不猶豫的回答「我願意等」，就連每次拿麥當勞的蘋果派在手上，他還會對未知莫名的蘋果派發明者獻上最高敬意，因此他就忍不住問道「有人知道現在麥當勞的蘋果派是哪位偉人發明的嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言「真的超好吃的，是麥當勞的經典」、「小時候超討厭，但長大就覺得很好吃」、「好吃，肉桂味道才是精髓」、「會燙的才好吃，冷掉就不好吃了」、「現在的都縮水，以前好像比較大塊」、「我也很愛麥當勞的蘋果派，但出國才發現美國賣的蘋果派跟台灣的完全不同」、「蘋果派是買麥當勞經典中的經典」、「從小吃到大，一直都很喜歡」、「感覺新款的肉桂味有變重，不過還是好吃」。