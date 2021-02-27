削完鉛筆「直往同學額頭刺」留洞 爸忍不住怒揚言「報仇」

小朋友之間難免會有爭吵，但還是不能做傷害他人的事情。對此，一名網友便說明今日兒子放學回家時，告訴他被同學用鉛筆刺傷額頭，讓他氣憤的表示「好險不是刺到眼睛或其他地方，沒有造成什麼嚴重傷害，不然就不是道歉就能彌補的了」。

原PO在爆怨公社上說明，今天去接兒子放學回家後才得知事發經過，也坦言老師有幫他擦藥，但原PO仍是非常擔心孩子的情況，可以體諒小朋友是在玩，但是拿尖銳的東西刺別人真的很危險。

對此，回到家後原PO也有看到學校老師在聯絡簿上寫著，「您好，今天下午課後時，同學削鉛筆時，用鉛筆刺到孩子的頭，已要同學向孩子道歉，並陪他到健康中心擦藥，也已加強教導同學不可以這樣做。」

同時，原PO也趁機跟孩子教育，要注意自己的行為，不能傷害到他人，並開玩笑地說「希望這位同學不會再拿筆刺人了，不然我就找他媽媽『刺』回去。」

此文一出，許多網友也紛紛留言，「如果是我，我會暴怒叫老師把對方家長約出來欸，有一就有二」、「個人覺得挺危險的，建議家長去趟校園並與對方家長告知，孩童此行為的嚴重問題」、「尖的東西很恐怖欸，我兄弟前幾天才被刀刺死」、「我國小也被同學拿筆刺手掌心，留下痕跡到現在」。