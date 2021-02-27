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開店新選擇？幫人「煮泡麵」賺翻 業者曝真實利潤

聯合新聞網 / 綜合報導
便有網友分享，之前看到一支韓國的影片，會替客人煮不同品牌的泡麵，再加上不同的料，就可以直接端給客人，讓他不禁好奇，這種經營模式「在台灣有搞頭嗎？」 圖／ingimage
便有網友分享，之前看到一支韓國的影片，會替客人煮不同品牌的泡麵，再加上不同的料，就可以直接端給客人，讓他不禁好奇，這種經營模式「在台灣有搞頭嗎？」 圖／ingimage

泡麵口味百百種，對此便有網友分享，之前看到一支韓國的影片，會替客人煮不同品牌的泡麵，再加上不同的料，就可以直接端給客人，讓他不禁好奇，這種經營模式「在台灣有搞頭嗎？」

原PO在PTT的閒聊版上發文說明，料理方式可以直接放麵下去煮，然後再把調味粉跟醬包都用好，最後加個起司、青菜、泡菜弄好一鍋即可端給客人，想藉此詢問網友「可以在台灣開這種幫人煮泡麵的店嗎？」

此文一出，不少網友便笑稱「早就有了！而且很盤」、「大約10年前流行過一陣子的煮泡麵的餐車，有各國泡麵讓你選，還有火鍋料／肉片讓你加選，不過餐車有賺，但開店面就倒了」、「請問您昏迷了20年嗎？」

但也有從事相關行業的業者表示「我現在就在做這個行業，在家煮泡麵，然後透過外送平台送給客人，但是我大都只賣韓國泡麵，台灣泡麵只有統一肉躁麵，配料固定就是青菜加蛋加一些肉片，客人想要吃好一點可以再加量」。

他也補充「我一碗賣100元，扣掉抽成、成本，大概一碗可以賺30元到50元，一天最高記錄可以賣出50多碗，最差也是有20多碗」，更指出「過年生意好一天可以是賣到71碗，外帶自取的我還沒算，有幾個外籍移工已經是熟客了」。

泡麵 韓國 PTT

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