7年級生存款還沒破百萬？ 釣「負二貸」現身哭爆：嗆我嗆夠沒

7年級生背負「草莓族」罵名已久，如今就連末段班都將進入30歲，也在社會上歷練了不少，因此就有網友好奇「有7年級生存款還沒破百萬的嗎？」貼文曝光後意外釣出許多正在「背貸款」的辛苦上班族現身回應。

原PO在PTT八卦板發文表示，7年級末班車的79年次也將在今年滿30歲了，7年級生作為整個世代的分水嶺，經歷了廣設大學學歷貶值、教改白老鼠、薪資凍漲、房價起飛，甚至背負巨大經濟壓力卻被說成「草莓族」，是該拿出成績單的時候了，「有7年級生存款還沒破百萬的嗎？」

文章曝光後，引起網友熱議，紛紛留言表示「存款沒破百，錢都在房地產跟股票」、「總資產破百，但沒存款」、「股票、房子吃光了，存款剩6位數」、「全all-in GG（台積電）了，沒存款」、「上禮拜破兩千，謝謝」。

當中還有一群網友坦言，「錢都放進貸款黑洞裡了」、「欠銀行2000萬中」、「沒揹房貸車貸就不錯了，破百只有富二代做得到」、「嗆我嗆夠沒？」