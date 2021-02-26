快訊

台港學運份子判刑自白：我島與我城，我們站在彼此這邊

陸禁我鳳梨進口 陳吉仲：盼國人用新台幣照顧台灣農民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她訂餐多了一份雞塊 下個動作讓網友直呼：妳毁了一個外送員

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員示意圖，與本事件無關。 圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖，與本事件無關。 圖／聯合報系資料照片

現在越來越多人三餐都仰賴外送服務，畢竟不用出門，按按手機就能夠坐在家裡等訂購的商品送上門，一名女網友PO文表示日前訂餐後發現多了一份沒有點的雞塊，沒想到她之後一個動作卻讓許多人看了直呼「妳毁了一個外送員」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道前幾天點了外送，但收到餐點後卻發現多了一份雞塊，她說自己並沒有點，擔心是因為自己跟外送員攀談的關係害對方分心，於是趕緊回報客服，希望能聯繫對方回來拿給錯的東西，以免外送員被下一位客人罵，「同時也請平台不要對司機懲處，這個要求有效嗎？」

有網友看了覺得原PO後續動作不妥當，「沒用，妳不該講的」、「妳一回報外送員就慘了，表示沒有確認餐點內容數量」、「妳毁了一個外送員」、「我確定妳的好意害了他」、「不要回報可能他還有辦法處理，妳一回報根本害死他」、「不要回報，以免給外送員添後續麻煩」、「回報就是在弄他」。

也有同業推測會多一份餐點的原因，「其實有時候店家看我們等，會送一些食物、飲料給我們，只是轉送給妳而已」、「有些炸物店有買一送一或滿額送活動，訂餐後可以檢查一下，可能是店家給錯，或外送員自掏腰包買的放進去也有可能」。

外送員

延伸閱讀

點完早餐繼續睡…外送員狂call找嘸人 一舉動創雙贏網讚「清流」

客拒絕下樓取餐嗆「你慢慢等」 外送員高EQ獲全網大讚

外送員拒送飲料進醫院疑被護理師刁！ 高醫這麼說

打開保溫袋見餐點「瀑布般傾瀉」 外送員崩潰：好想哭

相關新聞

她訂餐多了一份雞塊 下個動作讓網友直呼：妳毁了一個外送員

現在越來越多人三餐都仰賴外送服務，畢竟不用出門，按按手機就能夠坐在家裡等訂購的商品送上門，一名女網友PO文表示日前訂餐後發現多了一份沒有點的雞塊，沒想到她之後一個動作卻讓許多人看了直呼「妳毁了一個外送員」。

8年級不爽即辭職「比7年級勇敢」？ 網直言：社會化不足

世代差異是近來最常被討論的話題之一，日前就有一名網友坦言，印象中，職場上的8年級生比7年級生「勇敢」，因此相當好奇兩者之間有什麼差別？文章曝光後引起許多人討論。

工人進超商前脫掉沾滿泥鞋子 同業曝心聲獲讚「貼心」

各行各業都有其辛苦的一面，俗話說「職業不分貴賤」，但許多從事勞力型工作的人卻常常會受到不平等待遇，不過多數人都能尊重並體諒他們。有網友在臉書PO出一張照片，一間超商外頭地上擺放著一雙骯髒的工作鞋，但卻沒有看到鞋的主人，照片隨即引來熱議，許多人都稱讚鞋的主人很貼心。

果斷辭職追求新生活被酸爆！ 她回嗆：只為自己而活

多數人進入職場兢兢業業工作幾十年才能考慮退休，但有不少家境優渥、事業順利或靠投資賺進大把鈔票的人則是選擇提早退休享受人生。近日，有一名年輕網友分享自己果斷離職展開新生活，貼文一出，引發熱議。

好市多退貨洋芋片「超瞎理由」曝光！ 網嗆爆：達不到的境界

美式賣場好市多（Costco）不只販售品項多元，更經常推出優惠活動，但標榜「無條件退貨」的經營特色才是吸引顧客的主要原因。不過，日前卻有一名網友表示拿著「口味不合」的洋芋片去退貨，明明櫃檯人員同意讓他退貨，但卻追問了一句讓他事後覺得「不舒服」，怎料本想討拍的原PO卻被網友嗆爆了。

師要求「吃完菜才能上廁所」孩直接尿褲子 家長氣炸網卻兩極

孩子挑食是家長、老師最頭痛的問題之一，而近日有名媽媽抱怨，幼稚園老師因為她女兒挑食不吃青菜，又說想上廁所，所以對小朋友說「吃完再去尿尿」，沒想到孩子就這樣尿褲子了，這名媽媽也發文質疑老師的做法。不過對此，網友的看法卻不盡相同，有人認為本來就應該讓孩子優先滿足生理需求；但也有人認為，小孩最常使出「尿遁法」來逃避不想做的事情，因此也不能怪老師要求原PO女兒先把青菜吃完。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。