她訂餐多了一份雞塊 下個動作讓網友直呼：妳毁了一個外送員

現在越來越多人三餐都仰賴外送服務，畢竟不用出門，按按手機就能夠坐在家裡等訂購的商品送上門，一名女網友PO文表示日前訂餐後發現多了一份沒有點的雞塊，沒想到她之後一個動作卻讓許多人看了直呼「妳毁了一個外送員」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道前幾天點了外送，但收到餐點後卻發現多了一份雞塊，她說自己並沒有點，擔心是因為自己跟外送員攀談的關係害對方分心，於是趕緊回報客服，希望能聯繫對方回來拿給錯的東西，以免外送員被下一位客人罵，「同時也請平台不要對司機懲處，這個要求有效嗎？」

有網友看了覺得原PO後續動作不妥當，「沒用，妳不該講的」、「妳一回報外送員就慘了，表示沒有確認餐點內容數量」、「妳毁了一個外送員」、「我確定妳的好意害了他」、「不要回報可能他還有辦法處理，妳一回報根本害死他」、「不要回報，以免給外送員添後續麻煩」、「回報就是在弄他」。

也有同業推測會多一份餐點的原因，「其實有時候店家看我們等，會送一些食物、飲料給我們，只是轉送給妳而已」、「有些炸物店有買一送一或滿額送活動，訂餐後可以檢查一下，可能是店家給錯，或外送員自掏腰包買的放進去也有可能」。