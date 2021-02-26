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8年級不爽即辭職「比7年級勇敢」？ 網直言：社會化不足
世代差異是近來最常被討論的話題之一，日前就有一名網友坦言，印象中，職場上的8年級生比7年級生「勇敢」，因此相當好奇兩者之間有什麼差別？文章曝光後引起許多人討論。
原PO在PTT八卦板發文表示，曾聽說過8年級生在工作上遇到不爽的事，可以說不來上班就直接不來，也敢檢舉公司制度。反觀7年級生「好像就比較能忍」，讓他忍不住好奇發問，「簡單來說，8年級在職場上比7年級勇敢，請問這是真的嗎？」
文章曝光後引來許多網友加入討論，紛紛留言「論奴性，是的」、「7年級還保有戒嚴時代培養下來的奴性」、「真的，我遇到7年級幾乎都很奴」、「6、7年級一堆被拱去買房、揹房貸車貸，當然只能龜著當奴」、「7年級奴性超重，8年級懂的抗爭，台灣未來有救」、「7年級用奴性換地位，8年級用勇氣換尊嚴，世代的價值觀啊」。
其中，有許多網友點出關鍵原因，「跟年級無關，是年紀，年輕當然敢」、「還沒社會化，再多等幾年」、「年紀超過35都一樣啦，8年級老了也是奴啦！」、「過幾年就是9年級比8年級勇敢了」。
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