好市多退貨洋芋片「超瞎理由」曝光！ 網嗆爆：達不到的境界

美式賣場好市多（Costco）不只販售品項多元，經常推出優惠活動，但標榜「無條件退貨」的經營特色更是吸引顧客的主因之一。不過，日前卻有一名網友表示拿著「口味不合」的洋芋片去退貨，明明櫃檯人員同意讓他退貨，但卻追問了一句讓他事後覺得「不舒服」，怎料本想討拍的原PO卻被網友嗆爆了。

「Costco不是標榜無條件退貨嗎？」原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，前天去退了一袋「口味不合」的洋芋片，櫃檯問起原因，他就也說明因為口味不合才退貨，他心想應該是回答到櫃檯人員的問題，「可是她卻瞄著螢幕一邊動作又一邊追問，是怎樣不合？太鹹、太甜？」他趕緊解釋，「一般洋芋片會一片接一片，但這個口味就是吃不下去」。

原PO坦言，雖然當時櫃台人員詳細追問退貨原因的口氣不至於是在逼供，但事後想想還是覺得不太舒服；怎料，文章曝光後卻被千名網友留言罵翻了。

網友們瘋狂砲轟，「口味不合就要退錢，我這輩子都做不到這種境界」、「是梁靜茹給你的勇氣嗎？」、「奇葩啊～我佩服您退貨的決心，更佩服您PO網的勇氣」、「我就好奇你去退的時候袋子裡剩幾片？」、「不合口味就退貨，還嫌店家問東問西，東西也讓你退了，事後還要抱怨讓你覺得不舒服，開店真難」。

也有網友出面緩頰表示，「人家只是瞬便做市調，將來進貨可以排除多數人不能接受的產品」、「退貨本來就要記錄原因啊，不然怎麼跟廠商交代？」、「應該只是要做個市調，想知道商品被退貨的原因」、「無條件退貨不代表不能詢問原因，這也算是市場調查的方式」。