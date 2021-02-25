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老婆問「為何不換車」 他神回覆令全網笑翻直喊：保重！

聯合新聞網 / 綜合報導
老婆好奇「為何不換車？」，他卻回「車沒妳吵」，引起網友熱議。圖擷自爆廢公社二館
老婆好奇「為何不換車？」，他卻回「車沒妳吵」，引起網友熱議。圖擷自爆廢公社二館

每對夫妻相處的方式都不盡相同，對於欣賞的事物也有各自的看法，有的人偏愛老車的懷舊復古，有的人喜歡潮流名牌。一名網友分享，日前老婆好奇他「為什麼都不換車？」，原PO下秒的回覆卻讓網友紛紛直呼「保重！」

一名網友於《爆廢公社二館》上發文分享，他一直很忠心於自己的愛車，是陪伴多年的老夥伴，日前老婆卻疑惑道「為什麼都不換車？這麼老的車，又老又醜，而且還這麼吵，轟轟轟的響，而且偶爾還會放屁」。愛車心切的原PO立馬回覆「車就算再老，也沒妳老；車就算再吵，也沒妳吵」，在這犀利的發言後他開始擔心恐有性命之憂，直呼「各位朋友，這次可能是我最後一次PO文！」

網友們紛紛KUSO留言表示，「安心上路」、「保重」、「過年趕上香很累欸！」、「雖然是事實但是你也不能講的這麼明，太誠實的人通常活不久」、「真英雄」、「是不是跪著發文？」、「慢走不送了」、「願樓主一生平安」、「為小老婆和大老婆頂嘴，找罪受應該」、「不愧是車手！置生死於度外」、「車再吵也沒妳吵，這句夠經典」。

有愛車人士則認出原PO愛車的車種並誇讚，「車友路過…支持一下」、「太太不識貨」、「E36嗎？照顧得很好喔」、「經典E36餒，你一定很有愛」、「新車追也追不完，哥開的是情懷」、「跟我的認知一樣，好車可以開很久」。

原PO上傳他與老婆的對話。圖擷自爆廢公社二館
原PO上傳他與老婆的對話。圖擷自爆廢公社二館

爆廢公社 夫妻

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