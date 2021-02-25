北漂男想帶新北女友體驗「高雄魅力」 釣網歪樓吐槽交通亂象

台灣北漂族眾多，許多人因為讀書、工作的因素來到台北定居生活，日前就有一名從高雄搬到台北工作的網友坦言，想帶北部人女友回高雄老家住一段時間，但總覺得要先讓她先體驗一下「高雄的魅力」，因此詢問網友要怎麼做才好？貼文曝光後引起許多網友熱議。

一名北漂網友在PTT發文表示，由於目前工作處於遠端辦公形式，心中也想著乾脆回高雄老家也能工作，但顧慮到女朋友是新北人，「雖然她口頭上說願意和我一起南下，但總覺得還是要讓她體驗看看高雄的生活」。原PO透露，預計規劃年中後可能帶她回高雄生活一段時間，體會一下在高雄生活的樣子，但希望網友能給點建議，「請問要如何讓她感受到高雄的魅力？」

文章一出，引起許多網友關注，大家紛紛留言「常常都有太陽，不像台北連下一個月的雨」、「去衛武營、美術館、中都、科工館附近環境繞一下」、「房價便宜就是魅力」、「鹽埕駁二玩一圈」、「南部人最大的魅力就是熱情」、「台北人認真說，唯一吸引我的就是高雄房價，在這裡買得起房子啊」。

想不到，其他網友反而歪樓吐槽起高雄的交通亂象，紛紛留言表示「高雄式左轉」、「先體驗開車停紅線的快感」、「先學好台語，北部人30歲以下都不太會說台語」、「來高雄可以體驗視線超差的霧霾」、「高鐵左營站下車後，對著霧霾先吸幾口壓壓驚」、「記得提醒她綠燈時要禮讓闖紅燈跟紅燈右轉的車」。