兩張火車票竟開成七張！ 暖心結局曝光全網大讚：太貼心

年長者因身體素質，搭長途車總有不便之處，而台鐵售票員這個體貼的舉動，卻讓人心頭一暖。有網友分享，住台中的80歲母親想帶孫子一同北上板橋去探望原PO妹妹，買票期間售票員花了長達5分鐘處理，本以為對方動作太慢，收到票後卻令他直呼「是我錯怪了好人！」

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，他年邁的80歲母親臨時起意，想帶著小孫子北上板橋探望親人，也因此沒來得及先訂票，只好到售票口買兩張到板橋的半票，但售票員卻向原PO表示「台中到新竹沒有座位，新竹後才有位置」，他起初覺得站票到新竹也還好，不料售票員卻向他確認「一個阿嬤、一個小孩喔」，便埋頭開票。

過了長達5分鐘後，原PO身後的隊伍也越來越長，正當他心裡不耐煩地嘀咕「搞什麼嘛？有夠烏龜的」，此時售票員卻遞出了7張票並說明，「小孩從新竹後才有座位，阿嬤只有竹南到新竹站票，只是你們每站都要換座位，新竹後就不用換了」，這才令原PO豁然開朗，不禁感動道「我真的很混蛋，錯怪了好人。謝謝妳，謝謝妳，謝謝妳小姑娘」。

售票員的貼心之舉，令網友們紛紛點讚，「好人有好報」、「這種才是人才」、「這個員工太讚了吧」、「好棒喔！好感動」、「真的要多多表揚這樣認真又有同理心的員工」、「這是一定要上新聞的啊」、「好善良的小姐」。