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內用吃到飽白飯竟不翼而飛！ 熱炒店老闆崩潰喊「還我飯鍋」

聯合新聞網 / 綜合報導
佛心老闆提供內用白飯吃到飽，卻被奧客「連鍋帶飯」打包端走。示意圖／Ingimage
佛心老闆提供內用白飯吃到飽，卻被奧客「連鍋帶飯」打包端走。示意圖／Ingimage

熱炒店是許多人聚餐、敘舊的好去處，也有佛心老闆祭出「免費白飯吃到飽」，以吸引民眾上門消費。但某店家抱怨，原先善意的好心，卻被客人的誇張行徑惹得一秒崩潰，直呼「太悲劇！」

一名熱炒店老闆於《爆怨公社》上發文表示，他從事燒烤、熱炒業多年，也遇過不少奧客，但這麼誇張的客人還是頭一次遇到。原來，熱炒店內有免費提供的內用白飯吃到飽，但卻被一名大媽，趁著用餐高峰期，在原PO不注意時將整鍋白飯連同飯鍋打包端走，因重煮時間耗費較久，他只好下重本，免費提供炒泡麵給後面的客人享用，甚至收店時，仍剩下一堆沒人要吃的炒泡麵，令他氣憤直呼「祝妳全家便秘三天拉不出來！」

對於奧客大媽的荒唐行為，原PO仍詼諧自嘲「最好妳家小孩長大來叫爸爸，我有贊助我有養！還我飯鍋來…我好怨」，文章發布後，引起網友熱烈討論。

網友紛紛留言表示，「一鍋直接端走，也太沒公德心」、「整鍋帶走是要吃多久」、「這奧客真誇張，已經到缺德的程度了」、「臉皮到底有多厚」、「連內鍋也拿走，這根本竊盜了吧」、「奧客真的無極限」、「整鍋拿走，貪心無極限！」。

吃到飽 爆怨公社 奧客

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