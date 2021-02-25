取餐驚見「女子近臉照」 網笑翻：是不是韓粉開的店？

有些與外送平台合作的店家，會將訂單編號貼在袋子上以便出餐。而近日有名消費者拿到外送餐點時，發現店家貼的這張編號單，反過來是一張「女子近臉照」，這名女子更被眼尖的網友發現是高雄市議員黃捷，網友也笑說，餐廳一定在高雄，直呼「是不是韓粉開的？」

原PO昨（24）日中午在臉書社團《爆廢公社二館》分享這張被貼了「人臉照」的餐點，並指出自己點了外送，收到當下差點被嚇死，他也詢問大家，照片中的人是誰。

對此，底下網友笑翻回應，「是老闆娘吧，可能要你吃飯時想著她」、「哇～外送還送本人照？」、「是老闆娘的女兒嗎？」、「抽到闆娘照片整單免費？」、「集10張換免費套餐一份」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「好好笑」。

不過也有眼尖網友發現，照片上的女子，正是有著「白眼女神」封號的高雄市議員黃捷，「是黃捷嗎？」、「一定是高雄的店」、「沒給你白眼照片要偷笑了」、「你會不會訂到韓粉開的店？」；不過也有人認為，老闆或許只是剛好剪下來而已，沒想到碰巧是一張人臉。