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她搭台鐵末班車驚見車上「這景象」 網怒：沒水準！

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵班次頻繁、往來便利，是許多通勤族的重要運輸工具。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
台鐵班次頻繁、往來便利，是許多通勤族的重要運輸工具。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

台灣大眾運輸便利，捷運、火車是民眾往來各地的重要交通工具，班次頻繁給晚歸的通勤族帶來很大的福音。但有女網友分享，搭乘末班火車返家時，卻在車廂看到這「景象」，令她傻眼直呼「原來火車沒人時可以這樣！」

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她有次在搭乘末班火車回家時，卻驚見對面的乘客將雙腳蜷縮起來，穿著鞋子踩在椅墊上，而原PO旁邊的阿姨同樣也將雙腳跨在椅子上，差別只是鞋子沒踩上去。對此，原PO不禁感嘆「晚上會有人清潔椅墊嗎？不然我都要再三檢查才敢坐了…」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

有網友留言表示，這樣的行為「很沒水準」，「這種基本禮儀的事還要提醒？都幾歲了，連分辨事情對錯的能力都沒有嗎？」、「有夠沒水準」、「請不要穿鞋子又踩到其他人要坐的位置上，這是不對的」、「真的是一堆沒公德心的人」。

也有網友認為原PO偷拍發文不妥，不如直接告知相關人員處理，「偷拍真的不好，可以告知車長處理」、「這種事情請通報車長，不要拿出來公審」。原PO也在文末補充，之前曾遇過相同的事情，當下也直接請車長前來處理，但當車長離開後，對方仍又故態復萌，而她發文的主要目的，是想呼籲各位「搭乘交通工具時，多替下一個使用者著想，做一個有公德心的人」。

原PO搭乘末班車返家時，卻看到對面乘客將雙腳踩在椅墊上。圖擷自Dcard
原PO搭乘末班車返家時，卻看到對面乘客將雙腳踩在椅墊上。圖擷自Dcard

通勤族 Dcard 台鐵 奧客

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