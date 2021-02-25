月薪3萬、存款10萬被女友逼買車 拒絕遭嗆「對未來沒想法」

一名年輕男子月薪不高，還要在外租屋，有了一點點積蓄就被女友要求買一台車，女生還要求男方必須獨資購車，不願意分擔買車的錢，雙方沒共識多次爭吵。

一名27歲的男網友在PTT發文，他月薪三萬元，和女友在外租屋，一個月房租6000元左右，目前有積蓄10萬元。

近日女友和他討論買車的問題，女友認為男生應該要買一台車，原PO不贊成，覺得車子是負資產，要負擔稅金、保險、貸款會被壓的喘不過氣，而且上班騎車25分鐘就到了根本不需要買車。

女友認為原PO這樣對未來目標沒想法，兩人為此爭執很多次。他本來好不容易說服她這個年紀的人很少靠自己的力量買車，結果最近有個朋友準備買車，兩人聊到這話題女友又開始吵，而且還不願意一人出一半錢，堅持要由男生全額負擔。

網友表示：「領三萬還要租屋和生活開銷，哪有剩多少錢」、「我就算存款百萬也不會說買就買」、「原來買車就是對未來有想法，笑死」、「養車很貴，沒有必要」、「月收3萬，還兩人租12000的房有點太奢侈」、「27歲靠自己努力買車的人明明就很多」、「買車後養車成本一年至少花10萬」。

也有人提供建議：「去當計程車司機，有車、收入也超過3萬」、「有需要租車就好了」、「10萬可以買一台15年以上老車還有找，剩下的拿去整理車況」。