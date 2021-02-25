受不了「屎在滾」她闖台中七期公廁解放 網驚：根本凶宅廢墟

生理反應難以控制，特別是「屎在滾」的時候，更讓人難以忍耐。若在這時面前只有一座雜草叢生的「凶宅風」公廁，你是寧願憋到下一個地點，還是不管不顧地進去解放呢？

有網友分享友人的慘痛經驗，據描述，友人開車前往高鐵站途中，肚子突然劇痛，可惜沿路都沒有加油站，超商也沒有停車位，直到肚子即將爆炸之際，才看到一座「維護不錯的公園」，並在公園內找到公廁。

不過當事者一進去就恨不得奪門而出，公廁門口走道滿滿泥濘落葉，小便斗布滿灰塵髒汙，女廁水箱上更長滿雜草，水箱拉繩上也被蜘蛛網佔滿，簡直像來到凶宅鬼屋！可惜滿腹「屎意」提醒她現實殘酷，只能鼓起勇氣留下來，上完廁所後試著用衛生紙包著拉拉水箱，沒想到竟然有水可用，而且水超大，讓當事者感嘆「沖完後整個廁所都是香的」。

乾淨充滿綠意的公園與髒亂如廢墟的公廁形成強烈對比，網友也不禁表示還好是白天，如果是晚上根本不敢進去，「厲害厲害，好像廢墟」、「感覺會有鬼怪跑出來」、「這廁所荒廢動程度我以為是廢墟探險」、「是恐怖片裡的廁所」、「好可怕，感覺會有手伸出來的感覺」、「這要不是屎在滾，絕對沒辦法上」、「當你屎尿在滾的時候，就會發現原來你的下限，還能繼續下限」、「這有水真是神奇」。

也有人認出地點疑似是台中市的潮洋公園，並表示「公園另一頭有乾淨廁所」，有人也驚訝此處算台中七期地段，房價不低，「西屯居然有這樣的公廁」。