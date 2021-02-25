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自稱可吃7、80盤壽司完封大胃王賽 他誠徵一人同行吃免費

聯合新聞網 / 綜合報導
点爭鮮在臉書宣傳大胃王活動，吸引不少人參加。圖取自臉書
点爭鮮在臉書宣傳大胃王活動，吸引不少人參加。圖取自臉書

連鎖壽司店推出大胃王活動，在時間限制內吃到50盤就能免費。一名網友自稱和朋友都能吃到七八十盤，邀請一名網友同行就可吃一頓免費的。

点爭鮮板橋大遠百的分店近日舉辦大胃王活動，限制用餐時間50分鐘，吃十盤就能打八折、30盤打六折，若能吃到50盤就能免費。

一名網友在PTT發文，他自稱和朋友都能各吃到七八十盤，兩人加起來已超過3人免費的份量，單純覺得多一個名額不用很浪費，因此邀請一名網友25日一起來參加最終場，還說隨便點想吃的就好，能吃多少就吃多少。

他說不用擔心會挑戰失敗，附上之前參加過大胃王的照片和證書為證，兩張的紀錄分別是77盤和202盤。

網友表示：「好像有點誘人」、「七八十盤生食感覺累積了好多細菌」、「我極限就十幾盤，七十幾盤是怎麼吃的」、「找網紅千千去拚一下」、「光是去現場看人吃七十盤就值回票價了」、「全部都點生魚片應該有機會，但是好噁心」、「台北太遠了，不然好想去朝聖」。

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