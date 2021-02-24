人妻攜夫洗牙 女牙助「這舉動」令她爆怒：有那麼周到嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
女牙助貼心舉動，令原PO怒不可遏，示意圖。圖／Ingimage
女牙助貼心舉動，令原PO怒不可遏，示意圖。圖／Ingimage

服務業講求貼心、周到，但有些行為恐造成彼此誤會，引起糾紛。有女網友分享，與老公結伴洗牙，女牙助卻對老公做「這舉動」，令她氣憤直呼「我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到！」

一名女網友於《爆怨公社》上發文分享，她日前與老公一同去牙醫診所洗牙，兩人先後結束洗牙離開診間，不料在等候藥單時，女牙助卻隨著原PO老公走出診間，並抽了兩張衛生紙替他擦嘴巴，更告知診所的LINE以作聯繫。對此，原PO感到相當傻眼，怒道「我來不及反應…我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到！還會幫病人擦嘴巴，那是我老公欸！到現在還是很不爽」。

有網友詼諧表示，「這助理真的很敬業」、「第一次聽到牙醫護士這樣，如果沒下診療台，我還覺得正常。重點是已經下診療台了…還幫忙擦嘴巴」、「突然覺得我牙齒開始痛了」、「妳老公流口水是因為治療還是看到護士？」、「妳老公一定很帥，照片先來」、「糟糕！我工作時還會幫別的男人穿脫衣服…」。

但也有網友認為女牙助此舉「合情合理」，「以前當牙助跟診時，有幫病人擦過，不論男女老少」、「我也都會幫病人擦嘴巴耶…原來會有人在意這個」、「沒事的…妳去買內衣，阿姨還幫妳喬奶呢！」、「管他下治療台了沒，職業的反射動作而已，別想太多」、「妳真的想太多了，我也有幫患者擦」。

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