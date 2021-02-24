客拒絕下樓取餐嗆「你慢慢等」 外送員高EQ獲全網大讚

外送服務方便快速，不僅是懶人族福音，就連辦公大樓、企業員工也身受其惠，舒服享用訂購的外送餐點，但因應疫情影響，有公司大樓為保安全，實施進出管制。有網友分享，外送地點於百貨樓上，卻因進出管制引起糾紛，結局曝光網友紛紛為外送員的高EQ點讚。

一名網友於《爆怨公社》上發文分享，因疫情影響，許多大樓為管制進出人口，要求員工及外送員在統一位置取送餐，這也讓原PO想起自己先前總統選舉期間的外送經歷。當原PO將餐點送達指定地點後，警衛告知他百貨公司規定只能在員工出入口取餐，便向對方連絡取餐，不料當對方得知無法送上樓後，竟怒回「喔，那我下去，你慢慢等！」

原PO等了半小時後，外送平台早已取消了餐點，而對方也終於出現，更臉臭表示「你還真的不拿上去，情願等半小時…」原PO見狀，竟直接拿起對方的外送飲料喝了起來，並回覆道「你的餐點已經取消了，謝謝你的飲料，很好喝」，令對方氣憤地甩頭離去。

外送員的高EQ也令網友紛紛大讚，「您不做業務，可惜了！」、「你這招高明。只是樓下苦等氣到她也浪費了自己的時間...」、「你不順她的意，她就故意讓你等。心胸狹隘的人就是這樣」、「讚，有個性」，「高EQ做起事來就是得心應手」、「她都說慢慢等，那就照她說的啊」、「都是服務業，何必這樣整人，搞到自己沒飲料喝」、「看了之後有種莫名的療癒」。