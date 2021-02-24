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愛心零錢箱見數張千元鈔 捐款者曝光網嘆「這麼好賺？」

聯合新聞網 / 綜合報導
超商的愛心零錢箱內竟然出現多張千元大鈔，而據超商人員透露，這些千元鈔是一名回收紙箱的愛心阿伯投的，讓不少人驚訝。 圖／截自爆廢公社
超商的愛心零錢箱內竟然出現多張千元大鈔，而據超商人員透露，這些千元鈔是一名回收紙箱的愛心阿伯投的，讓不少人驚訝。 圖／截自爆廢公社

現今不少超商都會放置「愛心零錢箱」，希望讓民眾能隨手捐買東西的零錢，但有民眾發現一個超商的愛心零錢箱內竟然出現多張千元大鈔、總共約莫2萬元。據超商人員透露，這些千元鈔是一名回收紙箱的愛心阿伯投的，讓不少人感嘆「真的是撿紙箱不是撿紙鈔嗎？天哪！紙箱有這麼好價啊？」

網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見超商附設的愛心捐箱子內出現數張千元大鈔，而據超商店員指出，這些千元大鈔是一名收紙箱的愛心阿伯放的，此話一出引發不少網友感嘆「果然收紙箱的阿伯阿嬤都是好野人」、「是撿紙箱不是撿紙鈔嗎？天哪！紙箱有這麼好價啊？謝謝阿伯喔！」，甚至腦補「離開的時候開著他新買的藍寶堅尼，頭也不回的開」。

另有人認為將做資源回收與家境是否寬裕做連結不太妥當，認為重點不是在這名阿伯家境是否寬裕，而是他願意捐款的這份心，除了大讚這名阿伯的善心，也護航「不捐的人請不要當酸民」。但也有人歪樓表示「收紙箱只是阿伯的興趣，本職是樂透王」、「有一種私房錢就是被老婆知道，但你不想給他管，寧願丟在捐錢箱裡」。

多數人讚賞這名阿伯的善心，但也有人指出，與其投入捐款箱，不如直接買愛心物資捐贈到需要的弱勢單位，給予更實質的協助。也有人基於真正需要的人有沒有接受到自己的愛心，提出可以轉給有提供收據的單位作為捐款對象，才能真正幫助到需要的人。

捐款 愛心 資源回收 弱勢家庭

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