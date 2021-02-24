他質疑「高鐵台鐵化」引怒火 眾人一面倒反駁：別嫌了

台灣為提升公共運輸使用率，除了推出優惠、運輸定期票等吸引客源，台鐵、高鐵的快捷便利，也成為不少人往來南北的重要運輸工具，但也有網友提出質疑「高鐵可以不要台鐵化嗎？」，引起網友熱烈討論。

一名網友於《Dcard》上發文表示，他認為現今的高鐵已逐漸有台鐵化的趨向，其中最關鍵的原因便是「台灣的高鐵是不是設太多站了，明明只需要設立台北、台中、高雄三站即可，頂多再加上桃園與新竹，真的有必要一個縣市設一站嗎？」原PO也提到「尤其搭乘率偏低的『苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南』，這幾個地方是公認的鄉下還設高鐵站，高鐵都快台鐵化了」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

網友紛紛提出意見反駁道，「停苗彰雲的車一小時才一班，你可以避開啊」、「合理懷疑你看不起苗栗彰化雲林」、「我老實說，你就是外行人看熱鬧，高鐵停站評估都是在成本效益考量下最有利的方式，可以只開一班當然不會開兩班」。

也有網友指出「運量上都有一定考量，不會太差」，「嘉義站算大站了吧，可以吃南雲林跟北台南的客群，真的想要快速北高不如搭飛機」、「台南運量不高但也沒這麼不堪，北上需求不小，也有不錯營收」、「嘉義站可以吃雲嘉南的運量，又不至於太差」、「台灣相比日本已好太多，別嫌了」。